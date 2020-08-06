بالصور "القمم السعودية السبعة" هيبة وجمال وسحاب.. تعرّف عليها

تتميز بارتفاعات شاهقة

عرف العالم "القمم السبعة"، وهي لقب أعلى جبال تمثل 7 قارات في العالم، ومن المعروف أن الجبال السبعة في أي مكان تعتبر مكانًا رائعًا للسياح والزوار وأول من أطلق هذا اللقب هو "ديك باس" الأمريكي الذي استطاع أن يتسلق 7 قمم في أبريل 1985 .

وتتميز المملكة بالعديد من القمم الجبلية الرائعة ذات الظواهر الطبيعة المذهلة، وهي تلك السلاسل الجبلية المهيبة التي تزين مساحة المملكة بقمم رائعة تعانق السحاب والتي تزيد على ارتفاع 3000 متر .

وتعرض "سبق" القمم السبعة في السعودية، وهي كالتالي:

القمة الأولى "جبل السودة":

يعتبره الكثيرون أعلى القمم الجبلية في المملكة ويبلغ ارتفاع قمته 3015م، ويوجد الجبل في مدينة أبها بمنطقة عسير بالمملكة العربية السعودية، وتكسوه أشجار العرعر الكثيفة والمكونة من الغابات الطبيعية الخلابة.

القمة الثانية "جبل فرواع":

تقع قمة جبل فرواع في محافظة الحرجة، وتحديداً بسراة عبيدة في منطقة عسير، ويبلغ ارتفاعه 3004م (حسب هيئة المساحة الجيولوجية).

القمة الثالثة "جبل المجاز":

يبلغ ارتفاعه بنحو 2902م، وهو ضمن روافد السروات الجبلية في منطقة عسير.

القمة الرابعة "جبل مشرف":

يبلغ ارتفاع قمته نحو 2859م، ويوجد أيضًا بمنطقة عسير، وهو ضمن جبال السروات في محافظة الحرجة.

القمة الخامسة "جبل الصهلاء":

ترتفع قمته إلى 2837م، ويوجد بمنطقة بللسمر في منطقة عسير.

القمة السادسة "جبل شوكان":

ضمن جبال السروات في منطقة عسير أيضاً، وتبلغ قمته ارتفاعاً قدره 2786م.

القمة السابعة "جبل منعاء":

يوجد في منطقة تنومة بني شهر، ويبلغ ارتفاع قمته 2782 متراً، وهو ضمن مجموعة الروافد لجبال السروات.