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أنباء عن خسائر في صفوف الجيش العراقي إثر هجوم على قاعدة عين الأسد

هجوم ثانٍ وقع بطائرة مسيّرة مفخخة على قاعدة حقل العمر النفطية القريبة

كشفت تقارير إعلامية، الأربعاء، عن وقوع خسائر بشرية في صفوف الجيش العراقي بعد هجومٍ بعددٍ من الطائرات المسيّرة على قاعدة عين الأسد بالأنبار.

وذكرت "سكاي نيوز عربية"، أن هجوماً ثانياً وقع بطائرة مسيّرة مفخخة على قاعدة حقل العمر النفطية القريبة من الحدود العراقية - السورية، التي تشغلها القوات الأميركية.

يأتي الهجوم على قاعدة عين الأسد، بعد 48 ساعة من إعلان التحالف الدولي سقوط 3 صواريخ على قاعدة "عين الأسد".

وخلال الفترة الماضية، استهدفت عدة هجمات قاعدة عين الأسد ومطار بغداد الدولي، حيث تتمركز قوات أميركية، وتنفّذ الهجمات سواء بالصواريخ أو بالطائرات المسيّرة.

وتوجّه الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى الميليشيات الموالية لإيران، وسط توتر متصاعد بين واشنطن وطهران.

وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق، من بين 3500 عنصر من قوات التحالف الدولي هناك.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أنباء عن خسائر في صفوف الجيش العراقي إثر هجوم على قاعدة عين الأسد
سبق

كشفت تقارير إعلامية، الأربعاء، عن وقوع خسائر بشرية في صفوف الجيش العراقي بعد هجومٍ بعددٍ من الطائرات المسيّرة على قاعدة عين الأسد بالأنبار.

وذكرت "سكاي نيوز عربية"، أن هجوماً ثانياً وقع بطائرة مسيّرة مفخخة على قاعدة حقل العمر النفطية القريبة من الحدود العراقية - السورية، التي تشغلها القوات الأميركية.

يأتي الهجوم على قاعدة عين الأسد، بعد 48 ساعة من إعلان التحالف الدولي سقوط 3 صواريخ على قاعدة "عين الأسد".

وخلال الفترة الماضية، استهدفت عدة هجمات قاعدة عين الأسد ومطار بغداد الدولي، حيث تتمركز قوات أميركية، وتنفّذ الهجمات سواء بالصواريخ أو بالطائرات المسيّرة.

وتوجّه الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى الميليشيات الموالية لإيران، وسط توتر متصاعد بين واشنطن وطهران.

وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق، من بين 3500 عنصر من قوات التحالف الدولي هناك.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
01:52 PM

أنباء عن خسائر في صفوف الجيش العراقي إثر هجوم على قاعدة عين الأسد

هجوم ثانٍ وقع بطائرة مسيّرة مفخخة على قاعدة حقل العمر النفطية القريبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير إعلامية، الأربعاء، عن وقوع خسائر بشرية في صفوف الجيش العراقي بعد هجومٍ بعددٍ من الطائرات المسيّرة على قاعدة عين الأسد بالأنبار.

وذكرت "سكاي نيوز عربية"، أن هجوماً ثانياً وقع بطائرة مسيّرة مفخخة على قاعدة حقل العمر النفطية القريبة من الحدود العراقية - السورية، التي تشغلها القوات الأميركية.

يأتي الهجوم على قاعدة عين الأسد، بعد 48 ساعة من إعلان التحالف الدولي سقوط 3 صواريخ على قاعدة "عين الأسد".

وخلال الفترة الماضية، استهدفت عدة هجمات قاعدة عين الأسد ومطار بغداد الدولي، حيث تتمركز قوات أميركية، وتنفّذ الهجمات سواء بالصواريخ أو بالطائرات المسيّرة.

وتوجّه الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى الميليشيات الموالية لإيران، وسط توتر متصاعد بين واشنطن وطهران.

وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق، من بين 3500 عنصر من قوات التحالف الدولي هناك.

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