"الزكاة والدخل" و"هيئة العقار" توقعان مذكرة تفاهم في مجال الأنشطة العقارية

لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات

وقّع محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ومحافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك اليوم، مذكرة تفاهم لبناء علاقة استراتيجية في مجال الأنشطة العقارية، وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات التي تخدم مصلحة الطرفين، لتحقق الأهداف التنظيمية المتعلقة باختصاصات الهيئتين.

وتهدف المذكرة إلى تيسير عملية تبادل البيانات والمعلومات بين الهيئتين، والربط الإلكتروني وتطوير الخدمات الإلكترونية المشتركة، والتعاون في إعداد الدراسات التخصصية والاقتصادية في مجال الأنشطة العقارية، بالإضافة إلى التنسيق في تنفيذ الحملات الإعلامية والورش التثقيفية لتوعية المكلفين وزيادة امتثالهم الضريبي.

كما تهدف الاتفاقية إلى تبادل المعارف والخبرات بين الطرفين بما يخدم أهدافهما التنظيمية، وتطوير الخدمات المقدمة للقطاع العقاري بما يرفع كفاءة أدائه، ويشجع على الاستثمار في القطاع، ويسهم في تمكينه وتحسين جاذبية القطاع العقاري وزيادة الثقة فيه.