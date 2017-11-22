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البرنامج السعودي لتنمية اليمن يواصل تأهيل مطار عدن الدولي

يهدف إلى تحسين جودة الخدمات للمسافرين وشركات الطيران

يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أعمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير مطار عدن الدولي في منطقة المدرجات والصالات، وإعادة تأهيل مبنى محطة الشحن الجوي وإعادة تأهيل بوابة المطار الجديدة، إضافةً إلى وصول الدفعة الأولى من زجاج الواجهات المقادمة من المملكة.

ويهدف البرنامج من خلال تطوير مطار عدن الدولي إلى رفع مستوى وكفاءة المطار وتسهيل الوصول ودعم الروابط الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات للمسافرين وشركات الطيران.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، قدّم أكثر من 204 مشاريع ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البرنامج السعودي لتنمية اليمن يواصل تأهيل مطار عدن الدولي
سبق

يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أعمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير مطار عدن الدولي في منطقة المدرجات والصالات، وإعادة تأهيل مبنى محطة الشحن الجوي وإعادة تأهيل بوابة المطار الجديدة، إضافةً إلى وصول الدفعة الأولى من زجاج الواجهات المقادمة من المملكة.

ويهدف البرنامج من خلال تطوير مطار عدن الدولي إلى رفع مستوى وكفاءة المطار وتسهيل الوصول ودعم الروابط الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات للمسافرين وشركات الطيران.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، قدّم أكثر من 204 مشاريع ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
01:43 PM

البرنامج السعودي لتنمية اليمن يواصل تأهيل مطار عدن الدولي

يهدف إلى تحسين جودة الخدمات للمسافرين وشركات الطيران

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صحيفة سبق الإلكترونية - عدن
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يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أعمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير مطار عدن الدولي في منطقة المدرجات والصالات، وإعادة تأهيل مبنى محطة الشحن الجوي وإعادة تأهيل بوابة المطار الجديدة، إضافةً إلى وصول الدفعة الأولى من زجاج الواجهات المقادمة من المملكة.

ويهدف البرنامج من خلال تطوير مطار عدن الدولي إلى رفع مستوى وكفاءة المطار وتسهيل الوصول ودعم الروابط الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات للمسافرين وشركات الطيران.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، قدّم أكثر من 204 مشاريع ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,751
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