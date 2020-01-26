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وليّا عهد دبي والكويت وممثل سلطان عُمان يصلون للرياض

لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وصل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، إلى الرياض، اليوم, لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومندوب عن المراسم الملكية.

ووصل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، اليوم، إلى الرياض، لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.

ووصل ممثل السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، وزير الشؤون الرياضية الشيخ سعد بن محمد السعدي، إلى الرياض، اليوم، لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومندوب عن المراسم الملكية.

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الرياض مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

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وليّا عهد دبي والكويت وممثل سلطان عُمان يصلون للرياض
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وصل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، إلى الرياض، اليوم, لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومندوب عن المراسم الملكية.

ووصل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، اليوم، إلى الرياض، لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.

ووصل ممثل السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، وزير الشؤون الرياضية الشيخ سعد بن محمد السعدي، إلى الرياض، اليوم، لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومندوب عن المراسم الملكية.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
01:34 PM
اخر تعديل
26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
02:59 PM

وليّا عهد دبي والكويت وممثل سلطان عُمان يصلون للرياض

لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وصل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، إلى الرياض، اليوم, لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومندوب عن المراسم الملكية.

ووصل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، اليوم، إلى الرياض، لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.

ووصل ممثل السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، وزير الشؤون الرياضية الشيخ سعد بن محمد السعدي، إلى الرياض، اليوم، لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومندوب عن المراسم الملكية.

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