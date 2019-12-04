جامعة شقراء تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات لوظائفها
فهد الغبيوي
سبق
2019-12-04
أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة شقراء، عن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات في المسابقة الوظيفية المعلنة عن طريق منظومة "جدارة" بتاريخ 1441/03/06هـ (الإدارية والهندسية).
وللاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات للمقابلات؛ اضغط الرابط أدناه:
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
06:11 PM
اخر تعديل
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
09:06 PM
جامعة شقراء تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات لوظائفها
في المسابقة المعلنة عن طريق منظومة "جدارة"
أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة شقراء، عن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات في المسابقة الوظيفية المعلنة عن طريق منظومة "جدارة" بتاريخ 1441/03/06هـ (الإدارية والهندسية).
وللاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات للمقابلات؛ اضغط الرابط أدناه: