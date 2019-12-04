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جامعة شقراء تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات لوظائفها

في المسابقة المعلنة عن طريق منظومة "جدارة"

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة شقراء، عن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات في المسابقة الوظيفية المعلنة عن طريق منظومة "جدارة" بتاريخ 1441/03/06هـ (الإدارية والهندسية).

وللاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات للمقابلات؛ اضغط الرابط أدناه:

يوم الاحد الموافق 11-4-1441.pdf

يوم الاثنين الموافق 12-4-1441.pdf

يوم الثلاثاء الموافق 13-4-1441.pdf

يوم الأربعاء الموافق 14-4-1441.pdf

يوم الاحد الموافق 18-4-1441.pdf

يوم الإثنين الموافق 19-4-1441.pdf

جامعة شقراء

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جامعة شقراء تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات لوظائفها
سبق

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة شقراء، عن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات في المسابقة الوظيفية المعلنة عن طريق منظومة "جدارة" بتاريخ 1441/03/06هـ (الإدارية والهندسية).

وللاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات للمقابلات؛ اضغط الرابط أدناه:

يوم الاحد الموافق 11-4-1441.pdf

يوم الاثنين الموافق 12-4-1441.pdf

يوم الثلاثاء الموافق 13-4-1441.pdf

يوم الأربعاء الموافق 14-4-1441.pdf

يوم الاحد الموافق 18-4-1441.pdf

يوم الإثنين الموافق 19-4-1441.pdf

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
06:11 PM
اخر تعديل
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
09:06 PM

جامعة شقراء تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات لوظائفها

في المسابقة المعلنة عن طريق منظومة "جدارة"

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
1,048

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة شقراء، عن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات في المسابقة الوظيفية المعلنة عن طريق منظومة "جدارة" بتاريخ 1441/03/06هـ (الإدارية والهندسية).

وللاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات للمقابلات؛ اضغط الرابط أدناه:

يوم الاحد الموافق 11-4-1441.pdf

يوم الاثنين الموافق 12-4-1441.pdf

يوم الثلاثاء الموافق 13-4-1441.pdf

يوم الأربعاء الموافق 14-4-1441.pdf

يوم الاحد الموافق 18-4-1441.pdf

يوم الإثنين الموافق 19-4-1441.pdf

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