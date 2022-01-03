النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر تدين اختطاف الحوثيين السفينة الإماراتية وتدعو للإفراج عنها فوراً

"الخارجية" لفتت إلى أنه ينتهك قواعد القانون الدولي

أدانت مصر اليوم (الاثنين)، اختطاف المتمردين الحوثيين سفينة شحن تحمل علم الإمارات أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة اليمنية، داعية إلى الإفراج الفوري عن السفينة.

وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيان على أن مثل تلك العمليات الإرهابية تشكل خطراً حقيقياً على حرية الملاحة وسلامتها في البحر الأحمر.

ولفتت الوزارة إلى أن الاختطاف يمثل انتهاكا سافراً لقواعد القانون الدولي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مصر تدين اختطاف الحوثيين السفينة الإماراتية وتدعو للإفراج عنها فوراً
سبق

أدانت مصر اليوم (الاثنين)، اختطاف المتمردين الحوثيين سفينة شحن تحمل علم الإمارات أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة اليمنية، داعية إلى الإفراج الفوري عن السفينة.

وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيان على أن مثل تلك العمليات الإرهابية تشكل خطراً حقيقياً على حرية الملاحة وسلامتها في البحر الأحمر.

ولفتت الوزارة إلى أن الاختطاف يمثل انتهاكا سافراً لقواعد القانون الدولي.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
08:06 PM

مصر تدين اختطاف الحوثيين السفينة الإماراتية وتدعو للإفراج عنها فوراً

"الخارجية" لفتت إلى أنه ينتهك قواعد القانون الدولي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
789

أدانت مصر اليوم (الاثنين)، اختطاف المتمردين الحوثيين سفينة شحن تحمل علم الإمارات أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة اليمنية، داعية إلى الإفراج الفوري عن السفينة.

وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيان على أن مثل تلك العمليات الإرهابية تشكل خطراً حقيقياً على حرية الملاحة وسلامتها في البحر الأحمر.

ولفتت الوزارة إلى أن الاختطاف يمثل انتهاكا سافراً لقواعد القانون الدولي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,162
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,187
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,667
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,574

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة