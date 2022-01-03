مصر تدين اختطاف الحوثيين السفينة الإماراتية وتدعو للإفراج عنها فوراً

"الخارجية" لفتت إلى أنه ينتهك قواعد القانون الدولي

أدانت مصر اليوم (الاثنين)، اختطاف المتمردين الحوثيين سفينة شحن تحمل علم الإمارات أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة اليمنية، داعية إلى الإفراج الفوري عن السفينة.

وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيان على أن مثل تلك العمليات الإرهابية تشكل خطراً حقيقياً على حرية الملاحة وسلامتها في البحر الأحمر.

ولفتت الوزارة إلى أن الاختطاف يمثل انتهاكا سافراً لقواعد القانون الدولي.