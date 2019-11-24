الحماد لـ "سبق ": فوز الهلال كان متوقعاً وهذا ما راهنت عليه

وعد بمكافأة تليق بالزعيم واللقب الآسيوي

أبدى عضو شرف نادي الهلال بدر الحماد سعادته بتحقيق الهلال دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019، بعد أن كرر فوزه على أوراوا الياباني (ذهاباً وإياباً).

وقال الحماد لـ "سبق " بعد أن قدم التهنئة للوطن ولمحبي الهلال: " هذا الإنجاز التاريخي يدل على نضوج وقوة الهلال من خلال إدارته بقيادة فهد بن نافل ومجلس إدارته وأعضائه ولاعبيه وهذا ما كنت أراهن عليه في الفترة الماضية".

وأشار "الحماد " إلى أن هذا كله يصب في مصلحة الرياضة السعودية وتطورها ومواكبتها لتحقيق رؤية المملكة 2030 وكشف الحماد أن الهلال تربع على عرش الكرة السعودية والخليجية والآسيوية وقريباً على مستويات عالمية أخرى وكبيرة وهذا ليس بمستغرب وكان متوقعاً أن نشاهد هذه الانتصارات والبطولات المتلاحقة والتي ستأتي بشكل مدروس ومتقن خلال العام 2020م.

وأشار "الحماد إلى أنه سيقدم دعماً ومفاجأة لنادي الهلال خلال الفترة المقبلة القريبة.