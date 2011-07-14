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لاستقبال الزوار.. تهيئة المواقع التاريخية والتراثية استعدادًا لموسم الطائف

شملت تكثيف جهود النظافة والصحة العامة.. حزمة من البرامج والفعاليات

شرع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف، وبالتعاون مع أمانة المحافظة، في تهيئة عدد من المباني التاريخية والتراثية لاستقبال الزوار والسياح في موسم الطائف، الذي تنطلق فعالياته مطلع شهر أغسطس المقبل لمدة 30 يومًا.

وأوضح مدير فرع الهيئة بالطائف محمد البقمي قائلًا: إن أعمال التهيئة الجارية، شملت تكثيف جهود النظافة والصحة العامة، وتجهيز بعض المباني التراثية في المنطقة التاريخية؛ علاوة على الوقوف على جاهزية المباني التاريخية والتراثية التي تشتهر بها المحافظة وتمثل معالم سياحية مميزة بالطائف؛ مشيرًا إلى أن هذه الجهود المنفذة بالتعاون مع الشركاء، تأتي ضمن أعمال التجهيز والتهيئة لموسم الطائف وإكمال منظومة الخدمات بالمحافظة.

يُذكر أن موسم الطائف سيشتمل على حزمة من البرامج والفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية وفعاليات الأعمال، إضافة إلى الخدمات النوعية المساندة من إقامة وتنقل وغيرها، تمنح الزائر تجربة سياحية متكاملة وثرية.

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لاستقبال الزوار.. تهيئة المواقع التاريخية والتراثية استعدادًا لموسم الطائف
سبق

شرع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف، وبالتعاون مع أمانة المحافظة، في تهيئة عدد من المباني التاريخية والتراثية لاستقبال الزوار والسياح في موسم الطائف، الذي تنطلق فعالياته مطلع شهر أغسطس المقبل لمدة 30 يومًا.

وأوضح مدير فرع الهيئة بالطائف محمد البقمي قائلًا: إن أعمال التهيئة الجارية، شملت تكثيف جهود النظافة والصحة العامة، وتجهيز بعض المباني التراثية في المنطقة التاريخية؛ علاوة على الوقوف على جاهزية المباني التاريخية والتراثية التي تشتهر بها المحافظة وتمثل معالم سياحية مميزة بالطائف؛ مشيرًا إلى أن هذه الجهود المنفذة بالتعاون مع الشركاء، تأتي ضمن أعمال التجهيز والتهيئة لموسم الطائف وإكمال منظومة الخدمات بالمحافظة.

يُذكر أن موسم الطائف سيشتمل على حزمة من البرامج والفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية وفعاليات الأعمال، إضافة إلى الخدمات النوعية المساندة من إقامة وتنقل وغيرها، تمنح الزائر تجربة سياحية متكاملة وثرية.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
01:37 PM

لاستقبال الزوار.. تهيئة المواقع التاريخية والتراثية استعدادًا لموسم الطائف

شملت تكثيف جهود النظافة والصحة العامة.. حزمة من البرامج والفعاليات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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شرع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف، وبالتعاون مع أمانة المحافظة، في تهيئة عدد من المباني التاريخية والتراثية لاستقبال الزوار والسياح في موسم الطائف، الذي تنطلق فعالياته مطلع شهر أغسطس المقبل لمدة 30 يومًا.

وأوضح مدير فرع الهيئة بالطائف محمد البقمي قائلًا: إن أعمال التهيئة الجارية، شملت تكثيف جهود النظافة والصحة العامة، وتجهيز بعض المباني التراثية في المنطقة التاريخية؛ علاوة على الوقوف على جاهزية المباني التاريخية والتراثية التي تشتهر بها المحافظة وتمثل معالم سياحية مميزة بالطائف؛ مشيرًا إلى أن هذه الجهود المنفذة بالتعاون مع الشركاء، تأتي ضمن أعمال التجهيز والتهيئة لموسم الطائف وإكمال منظومة الخدمات بالمحافظة.

يُذكر أن موسم الطائف سيشتمل على حزمة من البرامج والفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية وفعاليات الأعمال، إضافة إلى الخدمات النوعية المساندة من إقامة وتنقل وغيرها، تمنح الزائر تجربة سياحية متكاملة وثرية.

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