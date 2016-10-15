"اللي مضيّق صدري .. وحظك يا ولدي" .. شاهد مقارنة "آل الشيخ" لترفيه اليوم والأمس

بينما تحدث في المنتدى العالمي بالرياض عن دعم القيادة والطموحات والحدث الأضخم

قارن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، (38 عاماً) واقع الترفيه الأمس واليوم، بين ما كان يعد ترفيهاً وقت أن كان صغيراً وبين ما يحدث الآن من فعاليات ضخمة في موسم الرياض 2019.

وقال "آل الشيخ"، في مقطع فيديو نشره بحسابه بـ "تويتر": "أكثر شيء مضيّق صدري الوقت اللي ضاع من عمري ما بين مواقف التميمي في شارع الثلاثين ومواقف اليورومارشيه"، واختتم بقوله: "يا حظك يا ولدي ما شاء الله".

وكان "آل الشيخ"، قد قال في المنتدى العالمي "صناعة الترفيه" الذي اختتم أعماله بالرياض أمس الإثنين: "كان الهدف أن موسم الرياض يكون أكبر موسم في المملكة العربية السعودية، وارتفع سقف طموحنا أكثر بكثير حتى صار اليوم هو أضخم حدث ترفيهي في الشرق الأوسط والمنطقة".

وأضاف: "ننطلق بكل مشاريعنا بهيئة الترفيه من رؤية المملكة 2030 وبدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".

ولفت إلى أن "كل الفعاليات والبرامج الترفيهية العالمية اللي الناس بالأول كانت تسافر لها وتخسر مبالغ كبيرة الآن صارت موجودة عندنا في موسم الرياض لأكثر من شهرين ترفيهية".

وتابع: "مَن كان يتخيل في يوم إن أكبر شركات الترفيه حول العالم وكل رجال الأعمال والمؤثرين والمهتمين بقطاع الترفيه ومجالاته راح يجتمعون عندنا هنا في موسم الرياض".

يُذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه "تركي آل الشيخ"، كان قد أعلن مطلع العام الجاري 2019 إستراتيجية الهيئة خلال هذا العام وبداية العام المقبل 2020.

وقال "آل الشيخ": إن المملكة تسعى لأن تكون من العشرة الأوائل على مستوى العالم في تقديم خدمات الترفيه، ومن الخمسة الكبار في آسيا لتنافس اليابان وهونج كونج وسنغافورة.