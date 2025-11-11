"الخريجي" وسفير ماليزيا لدى المملكة يستعرضان العلاقات الثنائية

استقبل نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بالوزارة، سفير مملكة ماليزيا لدى المملكة عبدالرزاق عبدالوهاب.
وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
استقبل نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بالوزارة، سفير مملكة ماليزيا لدى المملكة عبدالرزاق عبدالوهاب.
وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي
استقبل نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بالوزارة، سفير مملكة ماليزيا لدى المملكة عبدالرزاق عبدالوهاب.
وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
استقبل نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بالوزارة، سفير مملكة ماليزيا لدى المملكة عبدالرزاق عبدالوهاب.
وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.