النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. ماذا قالت "لمياء الغامدي" عقب خروج زوجها من السجن؟

بعد تداوُل فيديو مؤثر لها بشكل واسع وتركها وظيفتها لسداد ديونه

أكدت لمياء الغامدي "أم ناصر" أن ما قامت به تجاه زوجها السجين هو عمل تعتز به، وهو من الوفاء لمن يستحق الوفاء. موضحة أن ما قامت به هو هدف نبيل، ولم تندم على ترك وظيفتها لأجل زوجها وسداد دينه الذي كان السبب في إيداعه بالسجن قرابة ثلاثة أشهر.

جاء ذلك خلال استضافتها في برنامج "الراصد" بـ"الإخبارية السعودية"، الذي يقدمه الزميل الإعلامي عبدالله الغنمي. وكشفت خلال اللقاء الذي جمعها بزوجها بعد خروجه من السجن تفاصيل المقطع العفوي الذي انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي، وتصدُّره "الترند" العالمي، وحمل إشادات واسعة بجميل صنعها مع زوجها.

وذكرت لمياء الغامدي خلال اللقاء تفاصيل إيداع زوجها السجن، وكيف عاشت وأبناؤها فترة عصيبة خلال الامتحانات. كما حمل اللقاء مشاعر فياضة للزوجة التي تحدثت لـ"الإخبارية" ودموعها تنهمر فرحًا بما قدمته تجاه زوجها.

بدوره، أثنى الزوج "أبو ناصر" على ما قامت به زوجته، التي وصف تضحيتها بوظيفتها بالجميل الذي لن ينساه أبدًا، وسيقف مدينًا لها طوال حياته.

فيما طالب رواد التواصل الاجتماعي بإعادتها للعمل؛ كي تواصل مساعدة زوجها على ظروف الحياة، تقديرًا لتضحيتها ووفائها لزوجها وأسرتها.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد تداولوا مقطع فيديو، يرصد زوجة، قامت بالتضحية بعملها لمساعدة زوجها المسجون في قضية مالية، وتمكينه من الخروج منه للحياة مرة أخرى؛ إذ اضطرت الزوجة للتقاعد المبكر من وظيفتها، وأخذت مستحقاتها المالية، ودفعتها لإخراج زوجها المسجون بسبب ديون كانت عليه.

فيما رصد مقطع الفيديو الزوج وهو يستقبل زوجته بعد خروجه من السجن، وقام بتقبيل رأسها، وكان يسميها "أمي" تعبيرًا عن حبه وتقديره لها، بينما هي انهمرت بالبكاء متأثرة باللحظة التي خرج فيها زوجها من السجن.

برنامج الراصد لمياء الغامدي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. ماذا قالت "لمياء الغامدي" عقب خروج زوجها من السجن؟
سبق

أكدت لمياء الغامدي "أم ناصر" أن ما قامت به تجاه زوجها السجين هو عمل تعتز به، وهو من الوفاء لمن يستحق الوفاء. موضحة أن ما قامت به هو هدف نبيل، ولم تندم على ترك وظيفتها لأجل زوجها وسداد دينه الذي كان السبب في إيداعه بالسجن قرابة ثلاثة أشهر.

جاء ذلك خلال استضافتها في برنامج "الراصد" بـ"الإخبارية السعودية"، الذي يقدمه الزميل الإعلامي عبدالله الغنمي. وكشفت خلال اللقاء الذي جمعها بزوجها بعد خروجه من السجن تفاصيل المقطع العفوي الذي انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي، وتصدُّره "الترند" العالمي، وحمل إشادات واسعة بجميل صنعها مع زوجها.

وذكرت لمياء الغامدي خلال اللقاء تفاصيل إيداع زوجها السجن، وكيف عاشت وأبناؤها فترة عصيبة خلال الامتحانات. كما حمل اللقاء مشاعر فياضة للزوجة التي تحدثت لـ"الإخبارية" ودموعها تنهمر فرحًا بما قدمته تجاه زوجها.

بدوره، أثنى الزوج "أبو ناصر" على ما قامت به زوجته، التي وصف تضحيتها بوظيفتها بالجميل الذي لن ينساه أبدًا، وسيقف مدينًا لها طوال حياته.

فيما طالب رواد التواصل الاجتماعي بإعادتها للعمل؛ كي تواصل مساعدة زوجها على ظروف الحياة، تقديرًا لتضحيتها ووفائها لزوجها وأسرتها.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد تداولوا مقطع فيديو، يرصد زوجة، قامت بالتضحية بعملها لمساعدة زوجها المسجون في قضية مالية، وتمكينه من الخروج منه للحياة مرة أخرى؛ إذ اضطرت الزوجة للتقاعد المبكر من وظيفتها، وأخذت مستحقاتها المالية، ودفعتها لإخراج زوجها المسجون بسبب ديون كانت عليه.

فيما رصد مقطع الفيديو الزوج وهو يستقبل زوجته بعد خروجه من السجن، وقام بتقبيل رأسها، وكان يسميها "أمي" تعبيرًا عن حبه وتقديره لها، بينما هي انهمرت بالبكاء متأثرة باللحظة التي خرج فيها زوجها من السجن.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
11:06 PM

شاهد .. ماذا قالت "لمياء الغامدي" عقب خروج زوجها من السجن؟

بعد تداوُل فيديو مؤثر لها بشكل واسع وتركها وظيفتها لسداد ديونه

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
15
16,676

أكدت لمياء الغامدي "أم ناصر" أن ما قامت به تجاه زوجها السجين هو عمل تعتز به، وهو من الوفاء لمن يستحق الوفاء. موضحة أن ما قامت به هو هدف نبيل، ولم تندم على ترك وظيفتها لأجل زوجها وسداد دينه الذي كان السبب في إيداعه بالسجن قرابة ثلاثة أشهر.

جاء ذلك خلال استضافتها في برنامج "الراصد" بـ"الإخبارية السعودية"، الذي يقدمه الزميل الإعلامي عبدالله الغنمي. وكشفت خلال اللقاء الذي جمعها بزوجها بعد خروجه من السجن تفاصيل المقطع العفوي الذي انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي، وتصدُّره "الترند" العالمي، وحمل إشادات واسعة بجميل صنعها مع زوجها.

وذكرت لمياء الغامدي خلال اللقاء تفاصيل إيداع زوجها السجن، وكيف عاشت وأبناؤها فترة عصيبة خلال الامتحانات. كما حمل اللقاء مشاعر فياضة للزوجة التي تحدثت لـ"الإخبارية" ودموعها تنهمر فرحًا بما قدمته تجاه زوجها.

بدوره، أثنى الزوج "أبو ناصر" على ما قامت به زوجته، التي وصف تضحيتها بوظيفتها بالجميل الذي لن ينساه أبدًا، وسيقف مدينًا لها طوال حياته.

فيما طالب رواد التواصل الاجتماعي بإعادتها للعمل؛ كي تواصل مساعدة زوجها على ظروف الحياة، تقديرًا لتضحيتها ووفائها لزوجها وأسرتها.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد تداولوا مقطع فيديو، يرصد زوجة، قامت بالتضحية بعملها لمساعدة زوجها المسجون في قضية مالية، وتمكينه من الخروج منه للحياة مرة أخرى؛ إذ اضطرت الزوجة للتقاعد المبكر من وظيفتها، وأخذت مستحقاتها المالية، ودفعتها لإخراج زوجها المسجون بسبب ديون كانت عليه.

فيما رصد مقطع الفيديو الزوج وهو يستقبل زوجته بعد خروجه من السجن، وقام بتقبيل رأسها، وكان يسميها "أمي" تعبيرًا عن حبه وتقديره لها، بينما هي انهمرت بالبكاء متأثرة باللحظة التي خرج فيها زوجها من السجن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,425
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,041
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,009
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,533

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة