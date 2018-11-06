"أمير تبوك" يناقش مع أهالي المنطقة القضايا الخدمية والتنموية

خلال لقائه الأسبوعي الذي شَمِلَ القضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات

الْتقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في لقائه الأسبوعي بالقصر الحكومي، أمس، أهالي المنطقة والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

وفي بداية اللقاء رحّب أمير منطقة تبوك بالجميع، وتناول في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية.

وسأل الله سبحانه وتعالى في ختام اللقاء أن يُديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد حفظهما الله.