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"الزكاة" تدعو المكلفين لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن الربع الأول والثاني

تجنباً لغرامة التخلف في المدة المحددة.. بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل عملاءها المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يونيو الماضي والربع الثاني من هذا العام، وكذلك عن شهر مارس الماضي والربع الأول من هذا العام للعملاء المستفيدين من مبادرة تأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد لضريبة القيمة المضافة، وذلك في موعد أقصاه 31 من شهر يوليو الجاري.

وحثت "الزكاة والدخل" المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية بواسطة موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

ودعت الهيئة المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو عبر المحادثات الفورية على موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

الهيئة العامة للزكاة والدخل ضريبة القيمة المضافة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة" تدعو المكلفين لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن الربع الأول والثاني
سبق

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل عملاءها المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يونيو الماضي والربع الثاني من هذا العام، وكذلك عن شهر مارس الماضي والربع الأول من هذا العام للعملاء المستفيدين من مبادرة تأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد لضريبة القيمة المضافة، وذلك في موعد أقصاه 31 من شهر يوليو الجاري.

وحثت "الزكاة والدخل" المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية بواسطة موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

ودعت الهيئة المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو عبر المحادثات الفورية على موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
03:27 PM

"الزكاة" تدعو المكلفين لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن الربع الأول والثاني

تجنباً لغرامة التخلف في المدة المحددة.. بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل عملاءها المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يونيو الماضي والربع الثاني من هذا العام، وكذلك عن شهر مارس الماضي والربع الأول من هذا العام للعملاء المستفيدين من مبادرة تأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد لضريبة القيمة المضافة، وذلك في موعد أقصاه 31 من شهر يوليو الجاري.

وحثت "الزكاة والدخل" المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية بواسطة موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

ودعت الهيئة المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو عبر المحادثات الفورية على موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

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