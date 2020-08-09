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مهرجان "صيف حقل أحلى" يواصل فعالياته للرياضات البحرية

يستمر حتى 20 من محرم.. على شاطئ الوصل

يواصل مهرجان "حقل أحلى" فعالياته للرياضات البحرية الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة حقل، تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، ويستمر حتى الـ20 من شهر محرم القادم، وذلك على شاطئ الوصل بالمحافظة.

وأوضح أمين عام لجنة التنمية السياحية بمحافظة حقل عمر بن طلال أبو العز، أن فعاليات المهرجان في نسخته الحالية اقتصرت على الرياضات البحرية، لتحقيق التباعد الجسدي وضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية التي توفر سلامة مرتادي الفعاليات، مبيناً أن الفعاليات تشتمل على قوارب نزهة وعروض الألعاب البحرية البنانا والكنبة وتجربة إطعام الأسماك.

وأكد أبو العز أن تنظيم هذا المهرجان يأتي لتشجيع السياحة المحلية بالمدينة، وإيماناً بدور لجنة السياحة بالمحافظة بالاهتمام بجميع شرائح المجتمع من منطلق برامج المسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات سوف تضيف للأهالي والزوار تجربة جديدة وفريدة من المتعة من خلال ممارسة الألعاب البحرية الحماسية، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة التي تتميز بها شواطئ حقل والجلوس على الشاطئ مباشرة، في جلسات متنوعة ومواقع تمت تهيئتها مع تقديم المأكولات والمرطبات (فود ترك) وسط تطبيق مشدد للإجراءات الاحترازية، داعياً الجميع إلى الاستفادة من فعاليات المهرجان بما يتناسب مع اهتمامهم، مقدماً شكره إلى جميع المشاركين والداعمين لفعاليات المهرجان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مهرجان "صيف حقل أحلى" يواصل فعالياته للرياضات البحرية
سبق

يواصل مهرجان "حقل أحلى" فعالياته للرياضات البحرية الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة حقل، تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، ويستمر حتى الـ20 من شهر محرم القادم، وذلك على شاطئ الوصل بالمحافظة.

وأوضح أمين عام لجنة التنمية السياحية بمحافظة حقل عمر بن طلال أبو العز، أن فعاليات المهرجان في نسخته الحالية اقتصرت على الرياضات البحرية، لتحقيق التباعد الجسدي وضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية التي توفر سلامة مرتادي الفعاليات، مبيناً أن الفعاليات تشتمل على قوارب نزهة وعروض الألعاب البحرية البنانا والكنبة وتجربة إطعام الأسماك.

وأكد أبو العز أن تنظيم هذا المهرجان يأتي لتشجيع السياحة المحلية بالمدينة، وإيماناً بدور لجنة السياحة بالمحافظة بالاهتمام بجميع شرائح المجتمع من منطلق برامج المسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات سوف تضيف للأهالي والزوار تجربة جديدة وفريدة من المتعة من خلال ممارسة الألعاب البحرية الحماسية، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة التي تتميز بها شواطئ حقل والجلوس على الشاطئ مباشرة، في جلسات متنوعة ومواقع تمت تهيئتها مع تقديم المأكولات والمرطبات (فود ترك) وسط تطبيق مشدد للإجراءات الاحترازية، داعياً الجميع إلى الاستفادة من فعاليات المهرجان بما يتناسب مع اهتمامهم، مقدماً شكره إلى جميع المشاركين والداعمين لفعاليات المهرجان.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
05:26 PM

مهرجان "صيف حقل أحلى" يواصل فعالياته للرياضات البحرية

يستمر حتى 20 من محرم.. على شاطئ الوصل

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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يواصل مهرجان "حقل أحلى" فعالياته للرياضات البحرية الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة حقل، تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، ويستمر حتى الـ20 من شهر محرم القادم، وذلك على شاطئ الوصل بالمحافظة.

وأوضح أمين عام لجنة التنمية السياحية بمحافظة حقل عمر بن طلال أبو العز، أن فعاليات المهرجان في نسخته الحالية اقتصرت على الرياضات البحرية، لتحقيق التباعد الجسدي وضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية التي توفر سلامة مرتادي الفعاليات، مبيناً أن الفعاليات تشتمل على قوارب نزهة وعروض الألعاب البحرية البنانا والكنبة وتجربة إطعام الأسماك.

وأكد أبو العز أن تنظيم هذا المهرجان يأتي لتشجيع السياحة المحلية بالمدينة، وإيماناً بدور لجنة السياحة بالمحافظة بالاهتمام بجميع شرائح المجتمع من منطلق برامج المسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات سوف تضيف للأهالي والزوار تجربة جديدة وفريدة من المتعة من خلال ممارسة الألعاب البحرية الحماسية، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة التي تتميز بها شواطئ حقل والجلوس على الشاطئ مباشرة، في جلسات متنوعة ومواقع تمت تهيئتها مع تقديم المأكولات والمرطبات (فود ترك) وسط تطبيق مشدد للإجراءات الاحترازية، داعياً الجميع إلى الاستفادة من فعاليات المهرجان بما يتناسب مع اهتمامهم، مقدماً شكره إلى جميع المشاركين والداعمين لفعاليات المهرجان.

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