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الرياض.. "سقيا" توزِّع 96 ألف عبوة مياه خلال يوليو الماضي

نفَّذت جمعية سقيا الماء ضمن برامجها المجتمعية المتعددة بمدينة الرياض مبادرة توزيع عبوات مياه، بلغت ما يقارب 96 ألف عبوة خلال شهر يوليو الماضي.

يُشار إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الشهر الماضي، عبارة عن سقيا الماء. ومن أهم المبادرات سقيا مصليات العيد في عيد الأضحى المبارك، وتم توزيع مياه شرب لعدد من مصليات العيد، وتم خلال المبادرة توزيع أكثر من 7200 عبوة.

وفي السياق ذاته تم عمل مبادرة ضمن اتفاقية مبرمة سابقًا ضمن مشروع سقيا المستشفيات، وتم توزيع 24000 عبوة على الجمعية الصحية لرعاية مرضى عناية، وكذلك توزيع أكثر من 48000 عبوة ماء على المساجد ضمن مشاريعها، وتم كذلك تنفيذ عدد من مشاريع الجمعية بسقيا الأماكن العامة بـ9600 عبوة، و7200 عبوة لبقية المشاريع.

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الرياض.. "سقيا" توزِّع 96 ألف عبوة مياه خلال يوليو الماضي
سبق

نفَّذت جمعية سقيا الماء ضمن برامجها المجتمعية المتعددة بمدينة الرياض مبادرة توزيع عبوات مياه، بلغت ما يقارب 96 ألف عبوة خلال شهر يوليو الماضي.

يُشار إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الشهر الماضي، عبارة عن سقيا الماء. ومن أهم المبادرات سقيا مصليات العيد في عيد الأضحى المبارك، وتم توزيع مياه شرب لعدد من مصليات العيد، وتم خلال المبادرة توزيع أكثر من 7200 عبوة.

وفي السياق ذاته تم عمل مبادرة ضمن اتفاقية مبرمة سابقًا ضمن مشروع سقيا المستشفيات، وتم توزيع 24000 عبوة على الجمعية الصحية لرعاية مرضى عناية، وكذلك توزيع أكثر من 48000 عبوة ماء على المساجد ضمن مشاريعها، وتم كذلك تنفيذ عدد من مشاريع الجمعية بسقيا الأماكن العامة بـ9600 عبوة، و7200 عبوة لبقية المشاريع.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
09:16 PM

الرياض.. "سقيا" توزِّع 96 ألف عبوة مياه خلال يوليو الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفَّذت جمعية سقيا الماء ضمن برامجها المجتمعية المتعددة بمدينة الرياض مبادرة توزيع عبوات مياه، بلغت ما يقارب 96 ألف عبوة خلال شهر يوليو الماضي.

يُشار إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الشهر الماضي، عبارة عن سقيا الماء. ومن أهم المبادرات سقيا مصليات العيد في عيد الأضحى المبارك، وتم توزيع مياه شرب لعدد من مصليات العيد، وتم خلال المبادرة توزيع أكثر من 7200 عبوة.

وفي السياق ذاته تم عمل مبادرة ضمن اتفاقية مبرمة سابقًا ضمن مشروع سقيا المستشفيات، وتم توزيع 24000 عبوة على الجمعية الصحية لرعاية مرضى عناية، وكذلك توزيع أكثر من 48000 عبوة ماء على المساجد ضمن مشاريعها، وتم كذلك تنفيذ عدد من مشاريع الجمعية بسقيا الأماكن العامة بـ9600 عبوة، و7200 عبوة لبقية المشاريع.

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بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,760
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,359
2.5 مليار ..

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30 يناير
14,638
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,369

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