لماذا تلوح باكستان بحظر الطيران الكويتي إليها؟

"الطيران المدني الباكستانية": خطوطنا تخدم وجهات عدة في دول الخليج

حذَّرت سلطة الطيران المدني الباكستانية نظيرتها الكويتية من أنها ستفرض قيودًا على رحلات الشركات الوطنية الكويتية، وذلك في إطار الرد بالمثل، إذا لم تسمح الكويت من جانبها برحلات الخطوط الجوية الباكستانية من وإلى الكويت قبل حلول الأول من أكتوبر 2021؛ أي في غضون يومين.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن صحيفة "ذا دون" الباكستانية، ما أعلنته سلطة الطيران المدني الباكستانية في سياق رسالة رسمية وجهتها إلى نظيرتها الكويتية، قالت فيها: "بينما يواصل ناقلنا الجوي الوطني "الباكستاني" سعيه بشدة إلى استئناف رحلاته الجوية من وإلى الكويت، فإن إدارة الطيران المدني الكويتية لم تمنحه الموافقة على ذلك حتى الآن".

وقالت سلطة الطيران المدني الباكستانية: إنها "ستقلص رحلة واحدة أسبوعيًّا تشغلها كل واحدة من شركتي الطيران الكويتيتين"، لكنها حذرت في الوقت ذاته من أنها "تملك سلطة المنع الكامل" لرحلات شركات الخطوط الجوية الكويتية من دخول باكستان.

واشتكت سلطة الطيران المدني الباكستانية من أن "حظر تسيير رحلات للخطوط الجوية الباكستانية من إلى الكويت ما زال مستمرًّا منذ مايو 2021 بذريعة منع انتشار جائحة كوفيد- 19، وذلك على الرغم من استمرار الرحلات الجوية الكويتية في خدمة الدولة. وفي ظل استمرار انخفاض عدد حالات إصابات فيروس كورونا في باكستان سعى الناقل الجوي الوطني الباكستاني إلى الحصول على السماح باستئناف عملياته الجوية إلى الكويت، ولكن من دون جدوى حتى الآن".

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوط الجوية الباكستانية تخدم وجهات عدة في دول الخليج الأخرى، بما فيها: البحرين، قطر، عمان، والسعودية، والإمارات.