محافظ صامطة يعزي مدير شرطة أحد المسارحة في وفاة والده

قدم محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة يرافقه مدير شرطة صامطة العقيد سعد مقبول القحطاني خالص تعازيه ومواساته إلى مدير شرطة أحد المسارحة الرائد جابر بن محمد جابر علي المهجري المدخلي وأسرته الكريمة في وفاة والدهم وذلك في منزلهم الكائن بقرية الركوبة شرق المحافظة.

حيث كان في استقبالهم شقيق الفقيد الشيخ هادي بن جابر علي المهجري المدخلي وأبناء وأقارب الفقيد.

وأعرب ”زعلة” خلال زيارته عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

فيما قدم "المدخلي" شكره لمحافظ صامطة ومدير الشرطة على زيارتهم ومواساتهم لأسرته سائلاً المولى تعالى أن يكتب لهم الأجر والثواب.