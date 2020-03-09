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المسند: حالة مطرية تبدأ الخميس وتستمر للأحد

قال: تنشط الجمعة .. واليوم استقرار جوي شبه عام

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة مطرية ضعيفة تبدأ يوم الخميس، وتستمر حتى الأحد المقبل.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم استقرار جوي شبه عام، ووفقاً للمؤشرات الأولية متوقع حالة مطرية؛ قد تبدأ ضعيفة يوم الخميس، وتنشط الجمعة، وتستمر حتى يوم الأحد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك).

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند: حالة مطرية تبدأ الخميس وتستمر للأحد
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة مطرية ضعيفة تبدأ يوم الخميس، وتستمر حتى الأحد المقبل.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم استقرار جوي شبه عام، ووفقاً للمؤشرات الأولية متوقع حالة مطرية؛ قد تبدأ ضعيفة يوم الخميس، وتنشط الجمعة، وتستمر حتى يوم الأحد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك).

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
08:26 AM

المسند: حالة مطرية تبدأ الخميس وتستمر للأحد

قال: تنشط الجمعة .. واليوم استقرار جوي شبه عام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,083

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة مطرية ضعيفة تبدأ يوم الخميس، وتستمر حتى الأحد المقبل.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم استقرار جوي شبه عام، ووفقاً للمؤشرات الأولية متوقع حالة مطرية؛ قد تبدأ ضعيفة يوم الخميس، وتنشط الجمعة، وتستمر حتى يوم الأحد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك).

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