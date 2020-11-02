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شاهد.. الندوة العالمية تضع حجر أساس لمركز تعليمي جديد بإندونيسيا

يخدم 170 أسرة ويضم مسجداً و3 فصول دراسية

وضعت الندوة العالمية حجر الأساس لمركز تعليمي جديد في مدينة كارانج أنجار في جاوى الوسطى بإندونيسيا.

ويخدم المركز 170 أسرة ويضم مسجداً و3 فصول دراسية، ويسهم في تعليم أبناء المنطقة وتزويدهم بالعلوم الدينية واللغة العربية.

وبهذه المناسبة نوه الأهالي بجهود الندوة التنموية والتعليمية ويعبرون عن شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية من المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا.

يذكر أن الندوة العالمية دأبت على تقديم المبادرات التعليمية كأساس لبناء ونهوض المجتمعات حيث تمكنت الندوة خلال السنوات الماضية بفضل الله تعالى من تحقيق إنجازات كبيرة في خطتها التعليمية في كثير من البلدان الأفريقية والآسيوية من تشييد وإقامة العديد من المؤسسات التعليمية من المدارس والمعاهد المهنية والتقنية المتخصصة ومراكز التنمية البشرية.

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شاهد.. الندوة العالمية تضع حجر أساس لمركز تعليمي جديد بإندونيسيا
سبق

وضعت الندوة العالمية حجر الأساس لمركز تعليمي جديد في مدينة كارانج أنجار في جاوى الوسطى بإندونيسيا.

ويخدم المركز 170 أسرة ويضم مسجداً و3 فصول دراسية، ويسهم في تعليم أبناء المنطقة وتزويدهم بالعلوم الدينية واللغة العربية.

وبهذه المناسبة نوه الأهالي بجهود الندوة التنموية والتعليمية ويعبرون عن شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية من المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا.

يذكر أن الندوة العالمية دأبت على تقديم المبادرات التعليمية كأساس لبناء ونهوض المجتمعات حيث تمكنت الندوة خلال السنوات الماضية بفضل الله تعالى من تحقيق إنجازات كبيرة في خطتها التعليمية في كثير من البلدان الأفريقية والآسيوية من تشييد وإقامة العديد من المؤسسات التعليمية من المدارس والمعاهد المهنية والتقنية المتخصصة ومراكز التنمية البشرية.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
06:11 PM

شاهد.. الندوة العالمية تضع حجر أساس لمركز تعليمي جديد بإندونيسيا

يخدم 170 أسرة ويضم مسجداً و3 فصول دراسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وضعت الندوة العالمية حجر الأساس لمركز تعليمي جديد في مدينة كارانج أنجار في جاوى الوسطى بإندونيسيا.

ويخدم المركز 170 أسرة ويضم مسجداً و3 فصول دراسية، ويسهم في تعليم أبناء المنطقة وتزويدهم بالعلوم الدينية واللغة العربية.

وبهذه المناسبة نوه الأهالي بجهود الندوة التنموية والتعليمية ويعبرون عن شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية من المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا.

يذكر أن الندوة العالمية دأبت على تقديم المبادرات التعليمية كأساس لبناء ونهوض المجتمعات حيث تمكنت الندوة خلال السنوات الماضية بفضل الله تعالى من تحقيق إنجازات كبيرة في خطتها التعليمية في كثير من البلدان الأفريقية والآسيوية من تشييد وإقامة العديد من المؤسسات التعليمية من المدارس والمعاهد المهنية والتقنية المتخصصة ومراكز التنمية البشرية.

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