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سلطنة عُمان تعلن تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا

العدد الكلّي للحالات المسجلة ٢١٠ وحالة وفاة واحدة

أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل (١٨) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (٢١٠) وعدد الوفيات واحدة.

ووفق الوكالة الرسمية، أكدت الوزارة أن (٣٤) حالة تماثلت للشفاء.

سلطنة عُمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عُمان تعلن تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل (١٨) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (٢١٠) وعدد الوفيات واحدة.

ووفق الوكالة الرسمية، أكدت الوزارة أن (٣٤) حالة تماثلت للشفاء.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
10:32 AM

سلطنة عُمان تعلن تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا

العدد الكلّي للحالات المسجلة ٢١٠ وحالة وفاة واحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل (١٨) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (٢١٠) وعدد الوفيات واحدة.

ووفق الوكالة الرسمية، أكدت الوزارة أن (٣٤) حالة تماثلت للشفاء.

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