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الكونغو: تسجيل ثاني حالة وفاة بالإيبولا في غضون أيام

رضيعة تبلغ 11 شهرًا ولها صلة بوفاة أخرى بالمرض

سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية، حالة وفاة ثانية بفيروس الإيبولا، بعد أكثر من ستة أسابيع دون تسجيل حالة جديدة.

وأفادت منظمة الصحة العالمة اليوم، بأن الوفاة هي لرضيعة تبلغ 11 شهرًا، ولها صلة بوفاة أخرى بالإيبولا في مدينة بيني الأسبوع الماضي.

وكان من المقرر أن تعلن الكونغو اليوم انتهاء تفشي الإيبولا الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص منذ أغسطس 2018 في منطقة من البلاد تعاني من عنف المليشيات؛ مما عرقل جهود احتواء المرض.

فيروس إيبولا الكونغو

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الكونغو: تسجيل ثاني حالة وفاة بالإيبولا في غضون أيام
سبق

سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية، حالة وفاة ثانية بفيروس الإيبولا، بعد أكثر من ستة أسابيع دون تسجيل حالة جديدة.

وأفادت منظمة الصحة العالمة اليوم، بأن الوفاة هي لرضيعة تبلغ 11 شهرًا، ولها صلة بوفاة أخرى بالإيبولا في مدينة بيني الأسبوع الماضي.

وكان من المقرر أن تعلن الكونغو اليوم انتهاء تفشي الإيبولا الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص منذ أغسطس 2018 في منطقة من البلاد تعاني من عنف المليشيات؛ مما عرقل جهود احتواء المرض.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
08:37 AM

الكونغو: تسجيل ثاني حالة وفاة بالإيبولا في غضون أيام

رضيعة تبلغ 11 شهرًا ولها صلة بوفاة أخرى بالمرض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية، حالة وفاة ثانية بفيروس الإيبولا، بعد أكثر من ستة أسابيع دون تسجيل حالة جديدة.

وأفادت منظمة الصحة العالمة اليوم، بأن الوفاة هي لرضيعة تبلغ 11 شهرًا، ولها صلة بوفاة أخرى بالإيبولا في مدينة بيني الأسبوع الماضي.

وكان من المقرر أن تعلن الكونغو اليوم انتهاء تفشي الإيبولا الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص منذ أغسطس 2018 في منطقة من البلاد تعاني من عنف المليشيات؛ مما عرقل جهود احتواء المرض.

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