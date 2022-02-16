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الأمم المتحدة تحذر من وضع مقلق للغاية في ليبيا

"ويليامز" أشارت إلى أن الهدنة مهددة بالسقوط

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، من أن الوضع في ليبيا بيقى مقلقاً للغاية مع حصول انتهاكات كثيرة لوقف إطلاق النار، وحظر الأسلحة، وذلك بعد شهر من مؤتمر برلين الدولي الذي كان الهدف منه وضع عملية السلام على السكة في هذا البلد.

وبينت ستيفاني ويليامز مساعدة موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة خلال مؤتمر صحافي في ميونيخ بعد اجتماع دولي حول ليبيا، أن الهدنة تبقى مهددة بالسقوط مع إحصاء انتهاكات عديدة -أكثر من خمسين- والشعب الليبي ما زال يعاني، والوضع الاقتصادي مستمر في التدهور، وقد تفاقم بفعل الحصار المفروض على المنشآت النفطية، وفقاً لـ"فرانس 24".

والتقى ممثلو نحو 12 بلداً يدعم بعضها أحد طرفي النزاع في ليبيا، على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ؛ لعرض التقدم الذي تم إحرازه بعد شهر من مؤتمر برلين في 19 يناير.

وتعهّد قادة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في المؤتمر المذكور بوقف التدخل في ليبيا، واحترام حظر إرسال الأسلحة إليها؛ للمساهمة في إنهاء الحرب الأهلية الليبية.

الأمم المتحدة ليبيا

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الأمم المتحدة تحذر من وضع مقلق للغاية في ليبيا
سبق

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، من أن الوضع في ليبيا بيقى مقلقاً للغاية مع حصول انتهاكات كثيرة لوقف إطلاق النار، وحظر الأسلحة، وذلك بعد شهر من مؤتمر برلين الدولي الذي كان الهدف منه وضع عملية السلام على السكة في هذا البلد.

وبينت ستيفاني ويليامز مساعدة موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة خلال مؤتمر صحافي في ميونيخ بعد اجتماع دولي حول ليبيا، أن الهدنة تبقى مهددة بالسقوط مع إحصاء انتهاكات عديدة -أكثر من خمسين- والشعب الليبي ما زال يعاني، والوضع الاقتصادي مستمر في التدهور، وقد تفاقم بفعل الحصار المفروض على المنشآت النفطية، وفقاً لـ"فرانس 24".

والتقى ممثلو نحو 12 بلداً يدعم بعضها أحد طرفي النزاع في ليبيا، على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ؛ لعرض التقدم الذي تم إحرازه بعد شهر من مؤتمر برلين في 19 يناير.

وتعهّد قادة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في المؤتمر المذكور بوقف التدخل في ليبيا، واحترام حظر إرسال الأسلحة إليها؛ للمساهمة في إنهاء الحرب الأهلية الليبية.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
07:12 PM

الأمم المتحدة تحذر من وضع مقلق للغاية في ليبيا

"ويليامز" أشارت إلى أن الهدنة مهددة بالسقوط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، من أن الوضع في ليبيا بيقى مقلقاً للغاية مع حصول انتهاكات كثيرة لوقف إطلاق النار، وحظر الأسلحة، وذلك بعد شهر من مؤتمر برلين الدولي الذي كان الهدف منه وضع عملية السلام على السكة في هذا البلد.

وبينت ستيفاني ويليامز مساعدة موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة خلال مؤتمر صحافي في ميونيخ بعد اجتماع دولي حول ليبيا، أن الهدنة تبقى مهددة بالسقوط مع إحصاء انتهاكات عديدة -أكثر من خمسين- والشعب الليبي ما زال يعاني، والوضع الاقتصادي مستمر في التدهور، وقد تفاقم بفعل الحصار المفروض على المنشآت النفطية، وفقاً لـ"فرانس 24".

والتقى ممثلو نحو 12 بلداً يدعم بعضها أحد طرفي النزاع في ليبيا، على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ؛ لعرض التقدم الذي تم إحرازه بعد شهر من مؤتمر برلين في 19 يناير.

وتعهّد قادة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في المؤتمر المذكور بوقف التدخل في ليبيا، واحترام حظر إرسال الأسلحة إليها؛ للمساهمة في إنهاء الحرب الأهلية الليبية.

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