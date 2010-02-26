خادم الحرمين يرعى غدًا منتدى الرياض الدولي الإنساني

تحت عنوان "العمل الإنساني مسؤولية دولية"

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يوم غد، منتدى الرياض الدولي الإنساني تحت عنوان "العمل الإنساني مسؤولية دولية" الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض.

ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بهذه المناسبة باسمه ونيابة عن منسوبي المركز، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لرعايته المنتدى.

وقال: شرف لنا أن يكون منتدى الرياض الدولي الإنساني برعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لما عرف عنه -أيده الله- من ريادة في العمل الخيري والإنساني.