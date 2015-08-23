طالبان: عفونا عن الرئيس المخلوع أشرف غني وجميع مسؤولي الحكومة

أعلنت "طالبان" أنها منحت عفواً لجميع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة، بمن فيهم الرئيس أشرف غني.
ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم"، الإثنين، فقد أكد مسؤول في طالبان، أنه يمكنهم العودة والعيش في أفغانستان.
أعلنت "طالبان" أنها منحت عفواً لجميع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة، بمن فيهم الرئيس أشرف غني.
ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم"، الإثنين، فقد أكد مسؤول في طالبان، أنه يمكنهم العودة والعيش في أفغانستان.
أعلنت "طالبان" أنها منحت عفواً لجميع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة، بمن فيهم الرئيس أشرف غني.
ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم"، الإثنين، فقد أكد مسؤول في طالبان، أنه يمكنهم العودة والعيش في أفغانستان.
أعلنت "طالبان" أنها منحت عفواً لجميع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة، بمن فيهم الرئيس أشرف غني.
ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم"، الإثنين، فقد أكد مسؤول في طالبان، أنه يمكنهم العودة والعيش في أفغانستان.