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طالبان: عفونا عن الرئيس المخلوع أشرف غني وجميع مسؤولي الحكومة

مسؤول بالحركة: يمكنهم العودة والعيش في أفغانستان

أعلنت "طالبان" أنها منحت عفواً لجميع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة، بمن فيهم الرئيس أشرف غني.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم"، الإثنين، فقد أكد مسؤول في طالبان، أنه يمكنهم العودة والعيش في أفغانستان.

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طالبان: عفونا عن الرئيس المخلوع أشرف غني وجميع مسؤولي الحكومة
سبق

أعلنت "طالبان" أنها منحت عفواً لجميع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة، بمن فيهم الرئيس أشرف غني.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم"، الإثنين، فقد أكد مسؤول في طالبان، أنه يمكنهم العودة والعيش في أفغانستان.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
09:52 AM

طالبان: عفونا عن الرئيس المخلوع أشرف غني وجميع مسؤولي الحكومة

مسؤول بالحركة: يمكنهم العودة والعيش في أفغانستان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,329

أعلنت "طالبان" أنها منحت عفواً لجميع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة، بمن فيهم الرئيس أشرف غني.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم"، الإثنين، فقد أكد مسؤول في طالبان، أنه يمكنهم العودة والعيش في أفغانستان.

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