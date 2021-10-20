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"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير

سحب رعدية ممطرة على الباحة ومكة والمدينة وحائل و"الشمالية"

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتَي (جازان، عسير)، فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق (الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من ربع متر إلى ثلاثة أرباع المتر، وحالة البحر خفيف الموج.

الأرصاد أمطار رياح سطحية حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتَي (جازان، عسير)، فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق (الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من ربع متر إلى ثلاثة أرباع المتر، وحالة البحر خفيف الموج.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
08:19 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير

سحب رعدية ممطرة على الباحة ومكة والمدينة وحائل و"الشمالية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتَي (جازان، عسير)، فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق (الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من ربع متر إلى ثلاثة أرباع المتر، وحالة البحر خفيف الموج.

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