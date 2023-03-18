"هيئة حي السفارات" تنفّذ حملة مكثفة لتعقيم كامل المرافق

ركزت على تطهير أماكن التجمعات والممرات.. لمواجهة "كورونا"

قامت الهيئة العامة لحي السفارات، بحملة مكثفة تهدف إلى تطهير وتعقيم كامل الحي ومرافقه.

يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة في تطبيق الإجراءات الوقائية لسلامة سكان ومرتادي الحي الدبلوماسي، واستكمالًا للجهود الاحترازية والوقائية التي تقوم بها كل الجهات في المملكة لتوفير أقصى درجات الوقاية والحماية من فيروس كورونا المستجد.

وركزت الهيئة العامة لحي السفارات في حملتها لتطهير وتعقيم الحي، على أماكن التجمعات والممرات، كما تم تعقيم أكثر الأماكن عرضة للمس مثل المقابض وأماكن الجلوس والأسطح في أماكن مختلفة، كما تم تعقيم جميع الحاويات في الحي.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لحي السفارات الدكتور فهد بن مشيط، أن هذه الأعمال ما هي إلا تعزيز لجميع الجهود التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة أدام الله عزها؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حيث تقوم فِرَق التعقيم في الحي بالعمل بشكل دوري، راجيًا من الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه.

يُذكر أن الهيئة العامة لحي السفارات قامت بالتوعية عن فيروس كورونا المستجد وطرق الحماية منه والحد من انتشاره، عن طريق اللافتات الرقمية والثابتة حول الحي وفي الأماكن الأكثر تجمعًا مثل المطاعم والمقاهي.

وقامت بنشر حملات توعوية مختلفة ميدانية وعبر قنوات التواصل المختلفة الخاصة بها لنشر التوعية وتثقيف جميع الفئات المستهدفة عن أهم أعراض هذا الفيروس وأهم سبل الوقاية منه.