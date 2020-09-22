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ابتهاجًا باليوم الوطني التسعين.. أمانة المدينة المنورة تُزَين الطرق والميادين

ركبت أكثر من 1200 سارية وعلم للمملكة في الطرق الرئيسية والمحورية

أنهت أمانة المدينة المنورة تزيين الطرق والميادين العامة، وتهيئة الحدائق في المدينة المنورة؛ لمشاركة المواطنين فرحتهم بذكرى اليوم الوطني التسعين، وتمكينهم من الاحتفاء وإبراز مشاعر الفرح والسرور بهذه المناسبة الغالية لهذا الوطن الغالي المعطاء.

وتوشحت المدينة المنورة بآلاف الأعلام الخفاقة، بالإضافة إلى تركيب مجموعة من اللوحات المعبرة، وتزيين مبنى أمانة المنطقة ومباني البلديات والإدارات الخارجية التابعة لها بالإضاءة الخضراء، وتركيب أعلام المملكة احتفاءً بهذه المناسبة العظيمة؛ حيث تم تركيب أكثر من 1200 سارية وعلم للمملكة في الطرق الرئيسية والمحورية، كما تم تركيب أكثر من 6800 متر من لمبات الإنارة الخضراء، و40 كشافًا بإضاءة خضراء؛ لإنارة أبرز المعالم في المدينة المنورة.

كما تم تركيب التصاميم الخاصة باليوم الوطني في لوحات إعلانات الطرق والشاشات الإلكترونية بالميادين العامة، وتركيب مجموعة من البنرات على أعمدة الإنارة؛ وذلك وفقًا لهوية اليوم الوطني التسعين التي تتضمن عبارات الحب والولاء للوطن.

الجدير بالذكر أن هذه الاستعدادات تأتي من أجل إظهار هذا اليوم بالشكل الذي يعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تقدم وتطور وازدهار شَمِلَ كل المجالات والنواحي الخدمية والاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية والأمنية، ونموها المطرد من عام إلى آخر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله.

أمانة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ابتهاجًا باليوم الوطني التسعين.. أمانة المدينة المنورة تُزَين الطرق والميادين
سبق

أنهت أمانة المدينة المنورة تزيين الطرق والميادين العامة، وتهيئة الحدائق في المدينة المنورة؛ لمشاركة المواطنين فرحتهم بذكرى اليوم الوطني التسعين، وتمكينهم من الاحتفاء وإبراز مشاعر الفرح والسرور بهذه المناسبة الغالية لهذا الوطن الغالي المعطاء.

وتوشحت المدينة المنورة بآلاف الأعلام الخفاقة، بالإضافة إلى تركيب مجموعة من اللوحات المعبرة، وتزيين مبنى أمانة المنطقة ومباني البلديات والإدارات الخارجية التابعة لها بالإضاءة الخضراء، وتركيب أعلام المملكة احتفاءً بهذه المناسبة العظيمة؛ حيث تم تركيب أكثر من 1200 سارية وعلم للمملكة في الطرق الرئيسية والمحورية، كما تم تركيب أكثر من 6800 متر من لمبات الإنارة الخضراء، و40 كشافًا بإضاءة خضراء؛ لإنارة أبرز المعالم في المدينة المنورة.

كما تم تركيب التصاميم الخاصة باليوم الوطني في لوحات إعلانات الطرق والشاشات الإلكترونية بالميادين العامة، وتركيب مجموعة من البنرات على أعمدة الإنارة؛ وذلك وفقًا لهوية اليوم الوطني التسعين التي تتضمن عبارات الحب والولاء للوطن.

الجدير بالذكر أن هذه الاستعدادات تأتي من أجل إظهار هذا اليوم بالشكل الذي يعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تقدم وتطور وازدهار شَمِلَ كل المجالات والنواحي الخدمية والاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية والأمنية، ونموها المطرد من عام إلى آخر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
10:03 AM

ابتهاجًا باليوم الوطني التسعين.. أمانة المدينة المنورة تُزَين الطرق والميادين

ركبت أكثر من 1200 سارية وعلم للمملكة في الطرق الرئيسية والمحورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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أنهت أمانة المدينة المنورة تزيين الطرق والميادين العامة، وتهيئة الحدائق في المدينة المنورة؛ لمشاركة المواطنين فرحتهم بذكرى اليوم الوطني التسعين، وتمكينهم من الاحتفاء وإبراز مشاعر الفرح والسرور بهذه المناسبة الغالية لهذا الوطن الغالي المعطاء.

وتوشحت المدينة المنورة بآلاف الأعلام الخفاقة، بالإضافة إلى تركيب مجموعة من اللوحات المعبرة، وتزيين مبنى أمانة المنطقة ومباني البلديات والإدارات الخارجية التابعة لها بالإضاءة الخضراء، وتركيب أعلام المملكة احتفاءً بهذه المناسبة العظيمة؛ حيث تم تركيب أكثر من 1200 سارية وعلم للمملكة في الطرق الرئيسية والمحورية، كما تم تركيب أكثر من 6800 متر من لمبات الإنارة الخضراء، و40 كشافًا بإضاءة خضراء؛ لإنارة أبرز المعالم في المدينة المنورة.

كما تم تركيب التصاميم الخاصة باليوم الوطني في لوحات إعلانات الطرق والشاشات الإلكترونية بالميادين العامة، وتركيب مجموعة من البنرات على أعمدة الإنارة؛ وذلك وفقًا لهوية اليوم الوطني التسعين التي تتضمن عبارات الحب والولاء للوطن.

الجدير بالذكر أن هذه الاستعدادات تأتي من أجل إظهار هذا اليوم بالشكل الذي يعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تقدم وتطور وازدهار شَمِلَ كل المجالات والنواحي الخدمية والاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية والأمنية، ونموها المطرد من عام إلى آخر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله.

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