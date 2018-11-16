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مدير فرع هيئة هلال الباحة يزور أحد منسوبيه بعد تعرُّضه لحادث سير

أُصيب في الرأس.. ويعد من الكفاءات المتميزة

زار خالد بن محمد الغامدي، المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، مساء أمس الموظف المسعف عبدالله سالم سفر الغامدي، أحد موظفي مركز الهلال الأحمر بالعقيق بمنطقة الباحة، الذي كان قد تعرض لحادث مروري صباح يوم الاثنين الماضي، متمنيًا له الشفاء العاجل.

ورافق الغامدي في الزيارة المساعد للشؤون الإسعافية بالمنطقة، ومدير العلاقات العامة والإعلام، ومدير القيادة الميدانية، وعدد من منسوبي الفرع بمنطقة الباحة.

وشكر المدير العام إدارة مستشفى الملك فهد بالباحة على التنسيق للزيارة، وما تم تقديمه من خدمات طبية.

وقال في حينه المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني: وردنا بلاغ على الرقم الموحد لغرفة العمليات 997 صباح يوم الاثنين، يفيد بوجود حادث انقلاب، موقعه العقيق - طريق المطار بجوار البسامي؛ فتم توجيه فرقة إسعافية للموقع، وعند وصول الفرقة اتضح أن الحادث عبارة عن اصطدام، نتج منه إصابة بليغة بالرأس.

وأضاف: تم تقديم الخدمة الإسعافية للإصابة بالموقع، ونقلها لمستشفى العقيق العام.

وأوضح الزهراني أن الحادث كان لأحد الزملاء بمركز إسعاف الهلال الأحمر بالعقيق، وهو من الكفاءات المتميزة، وقد تم الاطمئنان على صحته من قِبل مسؤولي الهيئة، وعلى رأسهم رئيس الهيئة، ومسؤولو الهيئة، بمتابعة المدير العام للفرع بالمنطقة، وحضور مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية، والقائد الميداني، وعدد من منسوبي الهيئة داخل المستشفى. في حين تم نقله من مستشفى العقيق لمستشفى الملك فهد، وأُدخل العناية المركزة، سائلين الله له الشفاء العاجل، ودوام الصحة والعافية.

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مدير فرع هيئة هلال الباحة يزور أحد منسوبيه بعد تعرُّضه لحادث سير
سبق

زار خالد بن محمد الغامدي، المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، مساء أمس الموظف المسعف عبدالله سالم سفر الغامدي، أحد موظفي مركز الهلال الأحمر بالعقيق بمنطقة الباحة، الذي كان قد تعرض لحادث مروري صباح يوم الاثنين الماضي، متمنيًا له الشفاء العاجل.

ورافق الغامدي في الزيارة المساعد للشؤون الإسعافية بالمنطقة، ومدير العلاقات العامة والإعلام، ومدير القيادة الميدانية، وعدد من منسوبي الفرع بمنطقة الباحة.

وشكر المدير العام إدارة مستشفى الملك فهد بالباحة على التنسيق للزيارة، وما تم تقديمه من خدمات طبية.

وقال في حينه المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني: وردنا بلاغ على الرقم الموحد لغرفة العمليات 997 صباح يوم الاثنين، يفيد بوجود حادث انقلاب، موقعه العقيق - طريق المطار بجوار البسامي؛ فتم توجيه فرقة إسعافية للموقع، وعند وصول الفرقة اتضح أن الحادث عبارة عن اصطدام، نتج منه إصابة بليغة بالرأس.

وأضاف: تم تقديم الخدمة الإسعافية للإصابة بالموقع، ونقلها لمستشفى العقيق العام.

وأوضح الزهراني أن الحادث كان لأحد الزملاء بمركز إسعاف الهلال الأحمر بالعقيق، وهو من الكفاءات المتميزة، وقد تم الاطمئنان على صحته من قِبل مسؤولي الهيئة، وعلى رأسهم رئيس الهيئة، ومسؤولو الهيئة، بمتابعة المدير العام للفرع بالمنطقة، وحضور مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية، والقائد الميداني، وعدد من منسوبي الهيئة داخل المستشفى. في حين تم نقله من مستشفى العقيق لمستشفى الملك فهد، وأُدخل العناية المركزة، سائلين الله له الشفاء العاجل، ودوام الصحة والعافية.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
08:44 PM

مدير فرع هيئة هلال الباحة يزور أحد منسوبيه بعد تعرُّضه لحادث سير

أُصيب في الرأس.. ويعد من الكفاءات المتميزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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زار خالد بن محمد الغامدي، المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، مساء أمس الموظف المسعف عبدالله سالم سفر الغامدي، أحد موظفي مركز الهلال الأحمر بالعقيق بمنطقة الباحة، الذي كان قد تعرض لحادث مروري صباح يوم الاثنين الماضي، متمنيًا له الشفاء العاجل.

ورافق الغامدي في الزيارة المساعد للشؤون الإسعافية بالمنطقة، ومدير العلاقات العامة والإعلام، ومدير القيادة الميدانية، وعدد من منسوبي الفرع بمنطقة الباحة.

وشكر المدير العام إدارة مستشفى الملك فهد بالباحة على التنسيق للزيارة، وما تم تقديمه من خدمات طبية.

وقال في حينه المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني: وردنا بلاغ على الرقم الموحد لغرفة العمليات 997 صباح يوم الاثنين، يفيد بوجود حادث انقلاب، موقعه العقيق - طريق المطار بجوار البسامي؛ فتم توجيه فرقة إسعافية للموقع، وعند وصول الفرقة اتضح أن الحادث عبارة عن اصطدام، نتج منه إصابة بليغة بالرأس.

وأضاف: تم تقديم الخدمة الإسعافية للإصابة بالموقع، ونقلها لمستشفى العقيق العام.

وأوضح الزهراني أن الحادث كان لأحد الزملاء بمركز إسعاف الهلال الأحمر بالعقيق، وهو من الكفاءات المتميزة، وقد تم الاطمئنان على صحته من قِبل مسؤولي الهيئة، وعلى رأسهم رئيس الهيئة، ومسؤولو الهيئة، بمتابعة المدير العام للفرع بالمنطقة، وحضور مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية، والقائد الميداني، وعدد من منسوبي الهيئة داخل المستشفى. في حين تم نقله من مستشفى العقيق لمستشفى الملك فهد، وأُدخل العناية المركزة، سائلين الله له الشفاء العاجل، ودوام الصحة والعافية.

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