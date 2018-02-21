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"سياحة الطائف" تضبط تجاوزات بمرافق الإيواء ووكالات السفر

سجلت ارتفاعاً في التزامها خلال الفترة الماضية

ضبطت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف عدداً من المنشآت السكنية السياحية المخالفة من قبل مختصين من مركز تكامل (المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية)، ومفتشي إدارة التراخيص.

يأتي ذلك تعزيزاً منها لجهودها الرقابية على مرافق الإيواء السياحي بمختلف فئاتها ودرجاتها، ووكالات السفر والسياحة بأنحاء المحافظة.

وسجلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف ارتفاعاً في التزام مرافق الإيواء السياحي في المحافظة بالأنظمة والتعليمات بشكلٍ عام خلال الفترة الماضية، ولوحظ تطبيق معظمها لمعايير الترخيص والأسعار ومستوى الخدمات، وعدم تشغيل أو إيواء مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، وستتواصل الجهود لمعالجة الملاحظات المرصودة في عدد من المنشآت والمرافق.

وبينت الهيئة أنها تهدف من استمرار هذه الجولات التفتيشية إلى احتواء التجاوزات، والعمل على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للنزلاء، وحصر المخالفات والعمل على تصحيحها حتى لا تتكرر المخالفات في قطاعي الإيواء ووكالات السفر والسياحة اللذين يعدان من أنشط القطاعات في المنطقة.

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"سياحة الطائف" تضبط تجاوزات بمرافق الإيواء ووكالات السفر
سبق

ضبطت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف عدداً من المنشآت السكنية السياحية المخالفة من قبل مختصين من مركز تكامل (المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية)، ومفتشي إدارة التراخيص.

يأتي ذلك تعزيزاً منها لجهودها الرقابية على مرافق الإيواء السياحي بمختلف فئاتها ودرجاتها، ووكالات السفر والسياحة بأنحاء المحافظة.

وسجلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف ارتفاعاً في التزام مرافق الإيواء السياحي في المحافظة بالأنظمة والتعليمات بشكلٍ عام خلال الفترة الماضية، ولوحظ تطبيق معظمها لمعايير الترخيص والأسعار ومستوى الخدمات، وعدم تشغيل أو إيواء مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، وستتواصل الجهود لمعالجة الملاحظات المرصودة في عدد من المنشآت والمرافق.

وبينت الهيئة أنها تهدف من استمرار هذه الجولات التفتيشية إلى احتواء التجاوزات، والعمل على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للنزلاء، وحصر المخالفات والعمل على تصحيحها حتى لا تتكرر المخالفات في قطاعي الإيواء ووكالات السفر والسياحة اللذين يعدان من أنشط القطاعات في المنطقة.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
08:14 PM

"سياحة الطائف" تضبط تجاوزات بمرافق الإيواء ووكالات السفر

سجلت ارتفاعاً في التزامها خلال الفترة الماضية

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فهد العتيبي - الطائف
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ضبطت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف عدداً من المنشآت السكنية السياحية المخالفة من قبل مختصين من مركز تكامل (المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية)، ومفتشي إدارة التراخيص.

يأتي ذلك تعزيزاً منها لجهودها الرقابية على مرافق الإيواء السياحي بمختلف فئاتها ودرجاتها، ووكالات السفر والسياحة بأنحاء المحافظة.

وسجلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف ارتفاعاً في التزام مرافق الإيواء السياحي في المحافظة بالأنظمة والتعليمات بشكلٍ عام خلال الفترة الماضية، ولوحظ تطبيق معظمها لمعايير الترخيص والأسعار ومستوى الخدمات، وعدم تشغيل أو إيواء مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، وستتواصل الجهود لمعالجة الملاحظات المرصودة في عدد من المنشآت والمرافق.

وبينت الهيئة أنها تهدف من استمرار هذه الجولات التفتيشية إلى احتواء التجاوزات، والعمل على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للنزلاء، وحصر المخالفات والعمل على تصحيحها حتى لا تتكرر المخالفات في قطاعي الإيواء ووكالات السفر والسياحة اللذين يعدان من أنشط القطاعات في المنطقة.

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