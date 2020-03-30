النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشفى عائم بـ1000 سرير لإنقاذ نيويورك من أزمة كورونا

حصيلة الوفيات بالمدينة ارتفعت إلى 776

وصل إلى ميناء نيويورك مستشفى متحرك على سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، يحتوي على 1000 سرير؛ وذلك للمساعدة في تخفيف أزمة فيروس كورونا التي تجتاح مستشفيات المدينة.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز"، فإنه سيتم استخدام السفينة التي تم إرسالها إلى مدينة نيويورك بعد 11 سبتمبر لعلاج المرضى غير المصابين بالفيروس، على أن تتفرغ مستشفيات المدينة لعلاج الأشخاص الذين يعانون من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

ويتوقع أن يستقبل حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو السفينة عندما تصل إلى الميناء والأرصفة في محطة السفن السياحية في مانهاتن.

وإضافة إلى 1000 سرير، تحتوي (كومفورت) على 12 غرفة عمليات، يمكن تشغيلها خلال 24 ساعة.

ويأتي وصول السفينة في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات في ولاية نيويورك من جراء تفشي الفيروس أمس الأحد إلى أكثر من 1000 بعد أقل من شهر من أول إصابة معروفة في الولاية. وقد حدثت معظم تلك الوفيات في الأيام القليلة الماضية فقط.

وأفادت مدينة نيويورك (مركز تفشي المرض في الولايات المتحدة) أمس الأحد بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 776.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
مستشفى عائم بـ1000 سرير لإنقاذ نيويورك من أزمة كورونا
سبق

وصل إلى ميناء نيويورك مستشفى متحرك على سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، يحتوي على 1000 سرير؛ وذلك للمساعدة في تخفيف أزمة فيروس كورونا التي تجتاح مستشفيات المدينة.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز"، فإنه سيتم استخدام السفينة التي تم إرسالها إلى مدينة نيويورك بعد 11 سبتمبر لعلاج المرضى غير المصابين بالفيروس، على أن تتفرغ مستشفيات المدينة لعلاج الأشخاص الذين يعانون من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

ويتوقع أن يستقبل حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو السفينة عندما تصل إلى الميناء والأرصفة في محطة السفن السياحية في مانهاتن.

وإضافة إلى 1000 سرير، تحتوي (كومفورت) على 12 غرفة عمليات، يمكن تشغيلها خلال 24 ساعة.

ويأتي وصول السفينة في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات في ولاية نيويورك من جراء تفشي الفيروس أمس الأحد إلى أكثر من 1000 بعد أقل من شهر من أول إصابة معروفة في الولاية. وقد حدثت معظم تلك الوفيات في الأيام القليلة الماضية فقط.

وأفادت مدينة نيويورك (مركز تفشي المرض في الولايات المتحدة) أمس الأحد بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 776.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
08:29 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:28 AM

مستشفى عائم بـ1000 سرير لإنقاذ نيويورك من أزمة كورونا

حصيلة الوفيات بالمدينة ارتفعت إلى 776

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
5,893

وصل إلى ميناء نيويورك مستشفى متحرك على سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، يحتوي على 1000 سرير؛ وذلك للمساعدة في تخفيف أزمة فيروس كورونا التي تجتاح مستشفيات المدينة.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز"، فإنه سيتم استخدام السفينة التي تم إرسالها إلى مدينة نيويورك بعد 11 سبتمبر لعلاج المرضى غير المصابين بالفيروس، على أن تتفرغ مستشفيات المدينة لعلاج الأشخاص الذين يعانون من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

ويتوقع أن يستقبل حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو السفينة عندما تصل إلى الميناء والأرصفة في محطة السفن السياحية في مانهاتن.

وإضافة إلى 1000 سرير، تحتوي (كومفورت) على 12 غرفة عمليات، يمكن تشغيلها خلال 24 ساعة.

ويأتي وصول السفينة في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات في ولاية نيويورك من جراء تفشي الفيروس أمس الأحد إلى أكثر من 1000 بعد أقل من شهر من أول إصابة معروفة في الولاية. وقد حدثت معظم تلك الوفيات في الأيام القليلة الماضية فقط.

وأفادت مدينة نيويورك (مركز تفشي المرض في الولايات المتحدة) أمس الأحد بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 776.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,744
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,563
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,332
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,771

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة