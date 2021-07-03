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وزير الداخلية: نقل مخالفي أمن الحدود وإيواؤهم أو التستر عليهم.. جريمة كبرى

قال: تجاوز على الأنظمة وسنتعامل بكل حزم وصرامة مع أي أمر يمسّ أمن المملكة

قال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن نقل مخالفي أمن الحدود وإيواءَهم أو التستر عليهم، يصنف ضمن الجرائم الكبرى؛ لما فيه تجاوزًا على الأنظمة في المملكة.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم السبت: "يعد نقل مخالفي أمن الحدود وإيواؤهم أو التستر عليهم، تجاوزًا على الأنظمة في المملكة، وهو مصنف ضمن الجرائم الكبرى. سنتعامل بكل حزم وصرامة مع أي أمر يمسّ أمن المملكة".

وكانت قد أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، وذلك للفترة من 14/ 11/ 1442هـ الموافق 24/ 6/ 2021م حتى 20/ 11/ 1442هـ الموافق 30/ 6/ 2021م لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة؛ عن النتائج التالية: -
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (19812) مخالفًا، منهم (8570) مخالفًا لنظام الإقامة، و(10295) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(947) مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (224) شخصًا، (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(47%) إثيوبيو الجنسية، و(5%) صوماليو الجنسية، و(5%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (47) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثًا: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم؛ (5) أشخاص.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (66648) وافدًا مخالفًا، منهم (57946) رجلًا، و(8702) امرأة.

خامسًا: تمت إحالة (36454) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (14863) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (16294) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كلّ من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به. كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف، والمخلّة بالشرف والأمانة، حاثّة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الداخلية: نقل مخالفي أمن الحدود وإيواؤهم أو التستر عليهم.. جريمة كبرى
سبق

قال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن نقل مخالفي أمن الحدود وإيواءَهم أو التستر عليهم، يصنف ضمن الجرائم الكبرى؛ لما فيه تجاوزًا على الأنظمة في المملكة.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم السبت: "يعد نقل مخالفي أمن الحدود وإيواؤهم أو التستر عليهم، تجاوزًا على الأنظمة في المملكة، وهو مصنف ضمن الجرائم الكبرى. سنتعامل بكل حزم وصرامة مع أي أمر يمسّ أمن المملكة".

وكانت قد أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، وذلك للفترة من 14/ 11/ 1442هـ الموافق 24/ 6/ 2021م حتى 20/ 11/ 1442هـ الموافق 30/ 6/ 2021م لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة؛ عن النتائج التالية: -
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (19812) مخالفًا، منهم (8570) مخالفًا لنظام الإقامة، و(10295) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(947) مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (224) شخصًا، (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(47%) إثيوبيو الجنسية، و(5%) صوماليو الجنسية، و(5%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (47) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثًا: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم؛ (5) أشخاص.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (66648) وافدًا مخالفًا، منهم (57946) رجلًا، و(8702) امرأة.

خامسًا: تمت إحالة (36454) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (14863) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (16294) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كلّ من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به. كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف، والمخلّة بالشرف والأمانة، حاثّة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
02:26 PM
اخر تعديل
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
04:07 AM

وزير الداخلية: نقل مخالفي أمن الحدود وإيواؤهم أو التستر عليهم.. جريمة كبرى

قال: تجاوز على الأنظمة وسنتعامل بكل حزم وصرامة مع أي أمر يمسّ أمن المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن نقل مخالفي أمن الحدود وإيواءَهم أو التستر عليهم، يصنف ضمن الجرائم الكبرى؛ لما فيه تجاوزًا على الأنظمة في المملكة.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم السبت: "يعد نقل مخالفي أمن الحدود وإيواؤهم أو التستر عليهم، تجاوزًا على الأنظمة في المملكة، وهو مصنف ضمن الجرائم الكبرى. سنتعامل بكل حزم وصرامة مع أي أمر يمسّ أمن المملكة".

وكانت قد أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، وذلك للفترة من 14/ 11/ 1442هـ الموافق 24/ 6/ 2021م حتى 20/ 11/ 1442هـ الموافق 30/ 6/ 2021م لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة؛ عن النتائج التالية: -
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (19812) مخالفًا، منهم (8570) مخالفًا لنظام الإقامة، و(10295) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(947) مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (224) شخصًا، (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(47%) إثيوبيو الجنسية، و(5%) صوماليو الجنسية، و(5%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (47) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثًا: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم؛ (5) أشخاص.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (66648) وافدًا مخالفًا، منهم (57946) رجلًا، و(8702) امرأة.

خامسًا: تمت إحالة (36454) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (14863) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (16294) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كلّ من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به. كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف، والمخلّة بالشرف والأمانة، حاثّة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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