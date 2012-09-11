النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السديس": مواقف المملكة ثابتة وراسخة إزاء القضية الفلسطينية

ثمّن بيان الديوان الملكي الرافض للإجراءات والممارسات غير المشروعة

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بموقف المملكة العربية السعودية الراسخ إزاء القضية الفلسطينية.

وأكد على موقف القيادة الرشيدة الثابت منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود ومن بعده أبناؤه في الذود عن القضية الفلسطينية وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأشار إلى حرص قيادة المملكة على الدعم اللامحدود للأشقاء الفلسطينيين في جميع المحافل والمؤتمرات الدولية ومجلس الأمن الدولي والجامعة العربية، وهذا ما عهد عن القيادة.

وأوضح "السديس" أن الموقف السعودي الجديد والمتجدد في نصرة القضية هو أحد ثوابت السياسة الخارجية للمملكة وشعبها.

وأضاف: إن للمملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة وقفات ثابتة في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وثمّن بيان الديوان الملكي، الذي يدعم جهود الأشقاء الفلسطينيين، ويستنكر ويدين ويرفض كل الإجراءات والممارسات غير المشروعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السديس": مواقف المملكة ثابتة وراسخة إزاء القضية الفلسطينية
سبق

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بموقف المملكة العربية السعودية الراسخ إزاء القضية الفلسطينية.

وأكد على موقف القيادة الرشيدة الثابت منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود ومن بعده أبناؤه في الذود عن القضية الفلسطينية وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأشار إلى حرص قيادة المملكة على الدعم اللامحدود للأشقاء الفلسطينيين في جميع المحافل والمؤتمرات الدولية ومجلس الأمن الدولي والجامعة العربية، وهذا ما عهد عن القيادة.

وأوضح "السديس" أن الموقف السعودي الجديد والمتجدد في نصرة القضية هو أحد ثوابت السياسة الخارجية للمملكة وشعبها.

وأضاف: إن للمملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة وقفات ثابتة في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وثمّن بيان الديوان الملكي، الذي يدعم جهود الأشقاء الفلسطينيين، ويستنكر ويدين ويرفض كل الإجراءات والممارسات غير المشروعة.

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
02:07 PM

"السديس": مواقف المملكة ثابتة وراسخة إزاء القضية الفلسطينية

ثمّن بيان الديوان الملكي الرافض للإجراءات والممارسات غير المشروعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
290

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بموقف المملكة العربية السعودية الراسخ إزاء القضية الفلسطينية.

وأكد على موقف القيادة الرشيدة الثابت منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود ومن بعده أبناؤه في الذود عن القضية الفلسطينية وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأشار إلى حرص قيادة المملكة على الدعم اللامحدود للأشقاء الفلسطينيين في جميع المحافل والمؤتمرات الدولية ومجلس الأمن الدولي والجامعة العربية، وهذا ما عهد عن القيادة.

وأوضح "السديس" أن الموقف السعودي الجديد والمتجدد في نصرة القضية هو أحد ثوابت السياسة الخارجية للمملكة وشعبها.

وأضاف: إن للمملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة وقفات ثابتة في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وثمّن بيان الديوان الملكي، الذي يدعم جهود الأشقاء الفلسطينيين، ويستنكر ويدين ويرفض كل الإجراءات والممارسات غير المشروعة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,289
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,699
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,596
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,088

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة