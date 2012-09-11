"السديس": مواقف المملكة ثابتة وراسخة إزاء القضية الفلسطينية

ثمّن بيان الديوان الملكي الرافض للإجراءات والممارسات غير المشروعة

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بموقف المملكة العربية السعودية الراسخ إزاء القضية الفلسطينية.

وأكد على موقف القيادة الرشيدة الثابت منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود ومن بعده أبناؤه في الذود عن القضية الفلسطينية وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأشار إلى حرص قيادة المملكة على الدعم اللامحدود للأشقاء الفلسطينيين في جميع المحافل والمؤتمرات الدولية ومجلس الأمن الدولي والجامعة العربية، وهذا ما عهد عن القيادة.

وأوضح "السديس" أن الموقف السعودي الجديد والمتجدد في نصرة القضية هو أحد ثوابت السياسة الخارجية للمملكة وشعبها.

وأضاف: إن للمملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة وقفات ثابتة في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وثمّن بيان الديوان الملكي، الذي يدعم جهود الأشقاء الفلسطينيين، ويستنكر ويدين ويرفض كل الإجراءات والممارسات غير المشروعة.