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الصين: لا وفيات جديدة بكورونا وتسجيل 26 إصابة منها 15 وافدة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت الصين، اليوم، عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما أكّدت رصد 26 إصابة مؤكّدة جديدة؛ منها 15 وافدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة، القول إنه بذلك يستقر اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن انتشار الفيروس عند 3342 شخصاً، فيما يرتفع عدد الإصابات إلى 82367 شخصاً.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: لا وفيات جديدة بكورونا وتسجيل 26 إصابة منها 15 وافدة
سبق

أعلنت الصين، اليوم، عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما أكّدت رصد 26 إصابة مؤكّدة جديدة؛ منها 15 وافدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة، القول إنه بذلك يستقر اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن انتشار الفيروس عند 3342 شخصاً، فيما يرتفع عدد الإصابات إلى 82367 شخصاً.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
01:28 PM

الصين: لا وفيات جديدة بكورونا وتسجيل 26 إصابة منها 15 وافدة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الصين، اليوم، عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما أكّدت رصد 26 إصابة مؤكّدة جديدة؛ منها 15 وافدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة، القول إنه بذلك يستقر اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن انتشار الفيروس عند 3342 شخصاً، فيما يرتفع عدد الإصابات إلى 82367 شخصاً.

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