أكد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ولفرهامبتون المقررة الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، أن نجم الفريق هيونج مين سون، سيبتعد لفترة ليست بالقصيرة. وسيتم عزل لاعب توتنهام البالغ 27 عامًا، بعد عودته من كوريا الجنوبية إلى لندن، عن معسكرات فريقه أو التعامل مع زملائه في السبيرز لمدة 14 يومًا؛ للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا. ووفق "روسيا اليوم": يعاني سون من إصابة على مستوى الكتف؛ حيث خضع لعملية جراحية في كوريا الجنوبية في الأيام الماضية، وسيستأنف رحلة الاستشفاء في إنجلترا. وقال مورينيو: "أنا لست متخصصًا، أنا فقط أحصل على المشورة القانونية وما تخبره السلطات للنادي". وتابع: "لهذا السبب أقول إنه عندما يعود سون من سيئول فإننا سنتبع البروتوكلات الموضوعة من السلطات المختصة، ولن نأتي به على الفور إلى هنا". يذكر أن إجراءات احترازية من انتشار الفيروس بدأت تتسع في الدول الأوروبية؛ ومنها إيقاف النشاطات الرياضية في بعض المسابقات، أو إجراء مباريات خلف أبواب موصدة دون جمهور؛ مثل إيطاليا، كما تعد كوريا الجنوبية ثاني أكثر الدول الآسيوية تضررًا من كورونا بعد الصين.

كورونا يعزل نجم توتنهام عن الفريق.. ومورينيو يعلّق: "سيبتعد عنّا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-29 أكد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ولفرهامبتون المقررة الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، أن نجم الفريق هيونج مين سون، سيبتعد لفترة ليست بالقصيرة.



وسيتم عزل لاعب توتنهام البالغ 27 عامًا، بعد عودته من كوريا الجنوبية إلى لندن، عن معسكرات فريقه أو التعامل مع زملائه في السبيرز لمدة 14 يومًا؛ للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.



ووفق "روسيا اليوم": يعاني سون من إصابة على مستوى الكتف؛ حيث خضع لعملية جراحية في كوريا الجنوبية في الأيام الماضية، وسيستأنف رحلة الاستشفاء في إنجلترا.



وقال مورينيو: "أنا لست متخصصًا، أنا فقط أحصل على المشورة القانونية وما تخبره السلطات للنادي".



وتابع: "لهذا السبب أقول إنه عندما يعود سون من سيئول فإننا سنتبع البروتوكلات الموضوعة من السلطات المختصة، ولن نأتي به على الفور إلى هنا".



يذكر أن إجراءات احترازية من انتشار الفيروس بدأت تتسع في الدول الأوروبية؛ ومنها إيقاف النشاطات الرياضية في بعض المسابقات، أو إجراء مباريات خلف أبواب موصدة دون جمهور؛ مثل إيطاليا، كما تعد كوريا الجنوبية ثاني أكثر الدول الآسيوية تضررًا من كورونا بعد الصين.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441 10:43 AM

كورونا يعزل نجم توتنهام عن الفريق.. ومورينيو يعلّق: "سيبتعد عنّا" إجراءات احترازية من انتشار الفيروس بدأت تتّسع في الدول الأوروبية





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أكد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ولفرهامبتون المقررة الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، أن نجم الفريق هيونج مين سون، سيبتعد لفترة ليست بالقصيرة.



وسيتم عزل لاعب توتنهام البالغ 27 عامًا، بعد عودته من كوريا الجنوبية إلى لندن، عن معسكرات فريقه أو التعامل مع زملائه في السبيرز لمدة 14 يومًا؛ للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.



ووفق "روسيا اليوم": يعاني سون من إصابة على مستوى الكتف؛ حيث خضع لعملية جراحية في كوريا الجنوبية في الأيام الماضية، وسيستأنف رحلة الاستشفاء في إنجلترا.



وقال مورينيو: "أنا لست متخصصًا، أنا فقط أحصل على المشورة القانونية وما تخبره السلطات للنادي".



وتابع: "لهذا السبب أقول إنه عندما يعود سون من سيئول فإننا سنتبع البروتوكلات الموضوعة من السلطات المختصة، ولن نأتي به على الفور إلى هنا".



يذكر أن إجراءات احترازية من انتشار الفيروس بدأت تتسع في الدول الأوروبية؛ ومنها إيقاف النشاطات الرياضية في بعض المسابقات، أو إجراء مباريات خلف أبواب موصدة دون جمهور؛ مثل إيطاليا، كما تعد كوريا الجنوبية ثاني أكثر الدول الآسيوية تضررًا من كورونا بعد الصين.