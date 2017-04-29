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"هلال جازان" يباشر 1053 بلاغًا خلال النصف الأول من رمضان

"الصرخي": تنوعت ما بين حوادث مرورية وحالات مرضية مختلفة

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان بيشي الصرخي لـ"سبق"، أن فرق الهلال الأحمر بمنطقة جازان باشرت خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك (١٠٥٣) بلاغًا، ورد لغرفة العمليات على الرقم (٩٩٧) الذي يعمل على مدار (٢٤) ساعة.

وتفصيلًا: قال "الصرخي": إن البلاغات تنوعت ما بين حوادث مرورية وحالات مرضية مختلفة، وغيرها من الحالات التي باشرتها الفرق، وقدمت الخدمة الإسعافية لها، ونقلها إلى مستشفيات المنطقة لمتابعة علاجها؛ إذ بلغت (٩٥٢) حالة في جميع محافظات المنطقة التي تتوزع المراكز الإسعافية عليها وعددها (٢٠) مركز إسعاف، يعمل بها كادر طبي مؤهل من الأخصائيين والفنيين.

وأضاف "الصرخي": "لم يقتصر عمل ومهام فرع الهيئة بالمنطقة على تقديم الخدمة الإسعافية فقط، بل قدمت الهيئة مبادرات إنسانية لخدمة المجتمع بالمنطقة، من خلال إدارة التطوع التي يعمل بها شباب متطوع من أبناء المنطقة، من الفئتين رجال ونساء من ذوي التخصصات الطبية".

وقال "الصرخي": نفّذ المتطوعون عدة أنشطة ومبادرات؛ منها: الفرز البصري في جوامع مساجد المحافظات في صلوات التراويح، إضافة إلى دعم مراكز لقاح كورونا بالكوادر، وبرنامج "صم بصحة" التوعوي، وحملات تبرع بالدم، وتوزيع سلال غذائية، والعديد من الأنشطة".

وأردف: "بلغت تلك الساعات التطوعية (٢٤٦) ساعة، واستفاد من تلك المبادرات المجتمعية ما يقارب (١١٤٨٩) مستفيدًا، بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع المنطقة الدكتور محمد بن عمر السيد".

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"هلال جازان" يباشر 1053 بلاغًا خلال النصف الأول من رمضان
سبق

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان بيشي الصرخي لـ"سبق"، أن فرق الهلال الأحمر بمنطقة جازان باشرت خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك (١٠٥٣) بلاغًا، ورد لغرفة العمليات على الرقم (٩٩٧) الذي يعمل على مدار (٢٤) ساعة.

وتفصيلًا: قال "الصرخي": إن البلاغات تنوعت ما بين حوادث مرورية وحالات مرضية مختلفة، وغيرها من الحالات التي باشرتها الفرق، وقدمت الخدمة الإسعافية لها، ونقلها إلى مستشفيات المنطقة لمتابعة علاجها؛ إذ بلغت (٩٥٢) حالة في جميع محافظات المنطقة التي تتوزع المراكز الإسعافية عليها وعددها (٢٠) مركز إسعاف، يعمل بها كادر طبي مؤهل من الأخصائيين والفنيين.

وأضاف "الصرخي": "لم يقتصر عمل ومهام فرع الهيئة بالمنطقة على تقديم الخدمة الإسعافية فقط، بل قدمت الهيئة مبادرات إنسانية لخدمة المجتمع بالمنطقة، من خلال إدارة التطوع التي يعمل بها شباب متطوع من أبناء المنطقة، من الفئتين رجال ونساء من ذوي التخصصات الطبية".

وقال "الصرخي": نفّذ المتطوعون عدة أنشطة ومبادرات؛ منها: الفرز البصري في جوامع مساجد المحافظات في صلوات التراويح، إضافة إلى دعم مراكز لقاح كورونا بالكوادر، وبرنامج "صم بصحة" التوعوي، وحملات تبرع بالدم، وتوزيع سلال غذائية، والعديد من الأنشطة".

وأردف: "بلغت تلك الساعات التطوعية (٢٤٦) ساعة، واستفاد من تلك المبادرات المجتمعية ما يقارب (١١٤٨٩) مستفيدًا، بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع المنطقة الدكتور محمد بن عمر السيد".

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
06:47 PM

"هلال جازان" يباشر 1053 بلاغًا خلال النصف الأول من رمضان

"الصرخي": تنوعت ما بين حوادث مرورية وحالات مرضية مختلفة

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عبدالرحمن السلماني - جازان
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أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان بيشي الصرخي لـ"سبق"، أن فرق الهلال الأحمر بمنطقة جازان باشرت خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك (١٠٥٣) بلاغًا، ورد لغرفة العمليات على الرقم (٩٩٧) الذي يعمل على مدار (٢٤) ساعة.

وتفصيلًا: قال "الصرخي": إن البلاغات تنوعت ما بين حوادث مرورية وحالات مرضية مختلفة، وغيرها من الحالات التي باشرتها الفرق، وقدمت الخدمة الإسعافية لها، ونقلها إلى مستشفيات المنطقة لمتابعة علاجها؛ إذ بلغت (٩٥٢) حالة في جميع محافظات المنطقة التي تتوزع المراكز الإسعافية عليها وعددها (٢٠) مركز إسعاف، يعمل بها كادر طبي مؤهل من الأخصائيين والفنيين.

وأضاف "الصرخي": "لم يقتصر عمل ومهام فرع الهيئة بالمنطقة على تقديم الخدمة الإسعافية فقط، بل قدمت الهيئة مبادرات إنسانية لخدمة المجتمع بالمنطقة، من خلال إدارة التطوع التي يعمل بها شباب متطوع من أبناء المنطقة، من الفئتين رجال ونساء من ذوي التخصصات الطبية".

وقال "الصرخي": نفّذ المتطوعون عدة أنشطة ومبادرات؛ منها: الفرز البصري في جوامع مساجد المحافظات في صلوات التراويح، إضافة إلى دعم مراكز لقاح كورونا بالكوادر، وبرنامج "صم بصحة" التوعوي، وحملات تبرع بالدم، وتوزيع سلال غذائية، والعديد من الأنشطة".

وأردف: "بلغت تلك الساعات التطوعية (٢٤٦) ساعة، واستفاد من تلك المبادرات المجتمعية ما يقارب (١١٤٨٩) مستفيدًا، بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع المنطقة الدكتور محمد بن عمر السيد".

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