فلسطين تسجل 228 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا و267 حالة تعافٍ
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و267 حالة تعافٍ، فيما تم تسجيل حالتي وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
فلسطين تسجل 228 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا و267 حالة تعافٍ
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-06-10
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و267 حالة تعافٍ، فيما تم تسجيل حالتي وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
07:14 PM
فلسطين تسجل 228 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا و267 حالة تعافٍ
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و267 حالة تعافٍ، فيما تم تسجيل حالتي وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.