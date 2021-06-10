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فلسطين تسجل 228 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا و267 حالة تعافٍ

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و267 حالة تعافٍ، فيما تم تسجيل حالتي وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

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فلسطين تسجل 228 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا و267 حالة تعافٍ
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و267 حالة تعافٍ، فيما تم تسجيل حالتي وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
07:14 PM

فلسطين تسجل 228 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا و267 حالة تعافٍ

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و267 حالة تعافٍ، فيما تم تسجيل حالتي وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

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