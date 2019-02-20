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الصومال .. "انتحاري" يفجر نفسه في مطعم فيقتل 13 من رواده ويصيب 18

بينهم جنود ومدنيون ومرشح للانتخابات البرلمانية

قتل 13 صوماليًا على الأقل في انفجار في بلدة بلدوين بوسط الصومال، اليوم (السبت)، بعد أن فجر انتحاري نفسه في مطعم، يوجد به عدد كبير من المسؤولين والساسة المحليين.

وأوضح التلفزيون الوطني الصومالي على حسابه على "تويتر" أن 18 آخرين أصيبوا في الهجوم ببلدة بلدوين، وفقًا لـ"رويترز".

من جانب آخر، بين عدن فرح، وهو من شيوخ البلدة، أن القتلى بينهم جنود ومدنيون.

ومن ناحية أخرى، أفاد سكان بأن أحد القتلى مرشح في انتخابات برلمانية جارية في الصومال حاليًا.

من جهة أخرى، أعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.

وبدأت الانتخابات البرلمانية في الأول من نوفمبر، وكان مقررًا في بادئ الأمر أن تنتهي يوم 24 ديسمبر، لكنها من المقرر الآن أن تنتهي يوم 25 فبراير.

الصومال

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الصومال .. "انتحاري" يفجر نفسه في مطعم فيقتل 13 من رواده ويصيب 18
سبق

قتل 13 صوماليًا على الأقل في انفجار في بلدة بلدوين بوسط الصومال، اليوم (السبت)، بعد أن فجر انتحاري نفسه في مطعم، يوجد به عدد كبير من المسؤولين والساسة المحليين.

وأوضح التلفزيون الوطني الصومالي على حسابه على "تويتر" أن 18 آخرين أصيبوا في الهجوم ببلدة بلدوين، وفقًا لـ"رويترز".

من جانب آخر، بين عدن فرح، وهو من شيوخ البلدة، أن القتلى بينهم جنود ومدنيون.

ومن ناحية أخرى، أفاد سكان بأن أحد القتلى مرشح في انتخابات برلمانية جارية في الصومال حاليًا.

من جهة أخرى، أعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.

وبدأت الانتخابات البرلمانية في الأول من نوفمبر، وكان مقررًا في بادئ الأمر أن تنتهي يوم 24 ديسمبر، لكنها من المقرر الآن أن تنتهي يوم 25 فبراير.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
10:02 PM

الصومال .. "انتحاري" يفجر نفسه في مطعم فيقتل 13 من رواده ويصيب 18

بينهم جنود ومدنيون ومرشح للانتخابات البرلمانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل 13 صوماليًا على الأقل في انفجار في بلدة بلدوين بوسط الصومال، اليوم (السبت)، بعد أن فجر انتحاري نفسه في مطعم، يوجد به عدد كبير من المسؤولين والساسة المحليين.

وأوضح التلفزيون الوطني الصومالي على حسابه على "تويتر" أن 18 آخرين أصيبوا في الهجوم ببلدة بلدوين، وفقًا لـ"رويترز".

من جانب آخر، بين عدن فرح، وهو من شيوخ البلدة، أن القتلى بينهم جنود ومدنيون.

ومن ناحية أخرى، أفاد سكان بأن أحد القتلى مرشح في انتخابات برلمانية جارية في الصومال حاليًا.

من جهة أخرى، أعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.

وبدأت الانتخابات البرلمانية في الأول من نوفمبر، وكان مقررًا في بادئ الأمر أن تنتهي يوم 24 ديسمبر، لكنها من المقرر الآن أن تنتهي يوم 25 فبراير.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,152
142 مليون ..

142 مليون ..

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