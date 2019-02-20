قتل 13 صوماليًا على الأقل في انفجار في بلدة بلدوين بوسط الصومال، اليوم (السبت)، بعد أن فجر انتحاري نفسه في مطعم، يوجد به عدد كبير من المسؤولين والساسة المحليين. وأوضح التلفزيون الوطني الصومالي على حسابه على "تويتر" أن 18 آخرين أصيبوا في الهجوم ببلدة بلدوين، وفقًا لـ"رويترز". من جانب آخر، بين عدن فرح، وهو من شيوخ البلدة، أن القتلى بينهم جنود ومدنيون. ومن ناحية أخرى، أفاد سكان بأن أحد القتلى مرشح في انتخابات برلمانية جارية في الصومال حاليًا. من جهة أخرى، أعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم. وبدأت الانتخابات البرلمانية في الأول من نوفمبر، وكان مقررًا في بادئ الأمر أن تنتهي يوم 24 ديسمبر، لكنها من المقرر الآن أن تنتهي يوم 25 فبراير.

الصومال .. "انتحاري" يفجر نفسه في مطعم فيقتل 13 من رواده ويصيب 18 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-19 قتل 13 صوماليًا على الأقل في انفجار في بلدة بلدوين بوسط الصومال، اليوم (السبت)، بعد أن فجر انتحاري نفسه في مطعم، يوجد به عدد كبير من المسؤولين والساسة المحليين.



وأوضح التلفزيون الوطني الصومالي على حسابه على "تويتر" أن 18 آخرين أصيبوا في الهجوم ببلدة بلدوين، وفقًا لـ"رويترز".



من جانب آخر، بين عدن فرح، وهو من شيوخ البلدة، أن القتلى بينهم جنود ومدنيون.



ومن ناحية أخرى، أفاد سكان بأن أحد القتلى مرشح في انتخابات برلمانية جارية في الصومال حاليًا.



من جهة أخرى، أعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.



وبدأت الانتخابات البرلمانية في الأول من نوفمبر، وكان مقررًا في بادئ الأمر أن تنتهي يوم 24 ديسمبر، لكنها من المقرر الآن أن تنتهي يوم 25 فبراير.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443 10:02 PM

الصومال .. "انتحاري" يفجر نفسه في مطعم فيقتل 13 من رواده ويصيب 18 بينهم جنود ومدنيون ومرشح للانتخابات البرلمانية





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قتل 13 صوماليًا على الأقل في انفجار في بلدة بلدوين بوسط الصومال، اليوم (السبت)، بعد أن فجر انتحاري نفسه في مطعم، يوجد به عدد كبير من المسؤولين والساسة المحليين.



وأوضح التلفزيون الوطني الصومالي على حسابه على "تويتر" أن 18 آخرين أصيبوا في الهجوم ببلدة بلدوين، وفقًا لـ"رويترز".



من جانب آخر، بين عدن فرح، وهو من شيوخ البلدة، أن القتلى بينهم جنود ومدنيون.



ومن ناحية أخرى، أفاد سكان بأن أحد القتلى مرشح في انتخابات برلمانية جارية في الصومال حاليًا.



من جهة أخرى، أعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.



وبدأت الانتخابات البرلمانية في الأول من نوفمبر، وكان مقررًا في بادئ الأمر أن تنتهي يوم 24 ديسمبر، لكنها من المقرر الآن أن تنتهي يوم 25 فبراير.