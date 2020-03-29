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هولندا: عدد المصابين بفيروس كورونا يتخطى الـ10 آلاف حالة

زادت بنسبة 11% ليصل إلى 10866 ووفاة 132 شخصًا

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا اليوم، ليتخطى عشرة آلاف حالة، وذلك بعد تسجيل 1104 حالات جديدة.
وأفاد المعهد الوطني للصحة في هولندا في تقرير اليوم، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا قد زادت 11 بالمئة ليصل إلى 10866، بينما توفي 132 شخصًا آخرين بما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 771.
وأضاف أن وتيرة الزيادة في الوفيات ومن يحتاجون لرعاية طبية في المستشفى أظهرت مؤشرات على التباطؤ.

فيروس كورونا الجديد

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هولندا: عدد المصابين بفيروس كورونا يتخطى الـ10 آلاف حالة
سبق

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا اليوم، ليتخطى عشرة آلاف حالة، وذلك بعد تسجيل 1104 حالات جديدة.
وأفاد المعهد الوطني للصحة في هولندا في تقرير اليوم، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا قد زادت 11 بالمئة ليصل إلى 10866، بينما توفي 132 شخصًا آخرين بما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 771.
وأضاف أن وتيرة الزيادة في الوفيات ومن يحتاجون لرعاية طبية في المستشفى أظهرت مؤشرات على التباطؤ.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
07:06 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
03:26 AM

هولندا: عدد المصابين بفيروس كورونا يتخطى الـ10 آلاف حالة

زادت بنسبة 11% ليصل إلى 10866 ووفاة 132 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا اليوم، ليتخطى عشرة آلاف حالة، وذلك بعد تسجيل 1104 حالات جديدة.
وأفاد المعهد الوطني للصحة في هولندا في تقرير اليوم، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا قد زادت 11 بالمئة ليصل إلى 10866، بينما توفي 132 شخصًا آخرين بما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 771.
وأضاف أن وتيرة الزيادة في الوفيات ومن يحتاجون لرعاية طبية في المستشفى أظهرت مؤشرات على التباطؤ.

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