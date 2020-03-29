ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا اليوم، ليتخطى عشرة آلاف حالة، وذلك بعد تسجيل 1104 حالات جديدة. وأفاد المعهد الوطني للصحة في هولندا في تقرير اليوم، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا قد زادت 11 بالمئة ليصل إلى 10866، بينما توفي 132 شخصًا آخرين بما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 771. وأضاف أن وتيرة الزيادة في الوفيات ومن يحتاجون لرعاية طبية في المستشفى أظهرت مؤشرات على التباطؤ.

هولندا: عدد المصابين بفيروس كورونا يتخطى الـ10 آلاف حالة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-29 ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا اليوم، ليتخطى عشرة آلاف حالة، وذلك بعد تسجيل 1104 حالات جديدة.

وأفاد المعهد الوطني للصحة في هولندا في تقرير اليوم، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا قد زادت 11 بالمئة ليصل إلى 10866، بينما توفي 132 شخصًا آخرين بما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 771.

وأضاف أن وتيرة الزيادة في الوفيات ومن يحتاجون لرعاية طبية في المستشفى أظهرت مؤشرات على التباطؤ.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 07:06 PM

اخر تعديل 30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 03:26 AM

هولندا: عدد المصابين بفيروس كورونا يتخطى الـ10 آلاف حالة زادت بنسبة 11% ليصل إلى 10866 ووفاة 132 شخصًا





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ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا اليوم، ليتخطى عشرة آلاف حالة، وذلك بعد تسجيل 1104 حالات جديدة.

وأفاد المعهد الوطني للصحة في هولندا في تقرير اليوم، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا قد زادت 11 بالمئة ليصل إلى 10866، بينما توفي 132 شخصًا آخرين بما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 771.

وأضاف أن وتيرة الزيادة في الوفيات ومن يحتاجون لرعاية طبية في المستشفى أظهرت مؤشرات على التباطؤ.