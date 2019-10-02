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محافظ  الدواسر يشهد احتفال جامعة الأمير سطام بيوم الوطن الـ89

بعرض "حياة الوطن" وقصائد شعرية وشكر جنودنا البواسل

(تصوير: محمد آل مسحل): شهد محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك، الاحتفاء الذي أقامته وكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع بوادي الدواسر، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، في المدينة الجامعية بكلية الآداب والعلوم، بحضور عمداء كليات محافظتي وادي الدواسر والسليل وعددٍ من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية والأمنية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

‫وأكد عميد كلية الآداب والعلوم الدكتور عمر المطيري، في كلمة نيابة عن وكيل الجامعة للفروع المكلف الدكتور عبدالرحمن الخضري، أهمية هذه المناسبة الوطنية التي تحمل ذكرى التأسيس والتوحيد على يدي مرسي دعائم هذه البلاد وباني نهضتها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ بعد ملحمة من البطولات تلاها الأمن والأمان والاستقرار والخير العميم والتقدم والرخاء والازدهار ليتمم تلك المسيرة العطرة أبناؤه الملوك ممن ساروا على نهجه فكان كل منهم خير خلف لخير سلف.

‫ورفع "المطيري" التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- كما هنأ جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي والمواطنين.

‫وشاهد الحضور عرضًا مرئيًا بعنوان "حياة الوطن"، فقصيدة "موطن المجد" للدكتور عبدالله بن راجس الخضاري، فعرضًا مرئيًا آخر بعنوان "تاريخ آل سعود" .

كما ألقى الطالب عبيد الحماد كلمة عن زملائه تناول فيها مشاعر طلاب كليات محافظتي وادي الدواسر والسليل، وشكرهم لجنود الوطن المرابطين في الحد الجنوبي، مؤكدًا أن هذا اليوم يوم تجديد الولاء والانتماء والاحتفال بكل إنجازات الوطن والإصرار على تحقيق الأحلام والأمنيات.


واختتم الحفل بمشاركة الجميع في لوحة بصمة وطن.

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محافظ  الدواسر يشهد احتفال جامعة الأمير سطام بيوم الوطن الـ89
سبق

(تصوير: محمد آل مسحل): شهد محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك، الاحتفاء الذي أقامته وكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع بوادي الدواسر، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، في المدينة الجامعية بكلية الآداب والعلوم، بحضور عمداء كليات محافظتي وادي الدواسر والسليل وعددٍ من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية والأمنية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

‫وأكد عميد كلية الآداب والعلوم الدكتور عمر المطيري، في كلمة نيابة عن وكيل الجامعة للفروع المكلف الدكتور عبدالرحمن الخضري، أهمية هذه المناسبة الوطنية التي تحمل ذكرى التأسيس والتوحيد على يدي مرسي دعائم هذه البلاد وباني نهضتها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ بعد ملحمة من البطولات تلاها الأمن والأمان والاستقرار والخير العميم والتقدم والرخاء والازدهار ليتمم تلك المسيرة العطرة أبناؤه الملوك ممن ساروا على نهجه فكان كل منهم خير خلف لخير سلف.

‫ورفع "المطيري" التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- كما هنأ جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي والمواطنين.

‫وشاهد الحضور عرضًا مرئيًا بعنوان "حياة الوطن"، فقصيدة "موطن المجد" للدكتور عبدالله بن راجس الخضاري، فعرضًا مرئيًا آخر بعنوان "تاريخ آل سعود" .

كما ألقى الطالب عبيد الحماد كلمة عن زملائه تناول فيها مشاعر طلاب كليات محافظتي وادي الدواسر والسليل، وشكرهم لجنود الوطن المرابطين في الحد الجنوبي، مؤكدًا أن هذا اليوم يوم تجديد الولاء والانتماء والاحتفال بكل إنجازات الوطن والإصرار على تحقيق الأحلام والأمنيات.


واختتم الحفل بمشاركة الجميع في لوحة بصمة وطن.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
10:02 PM

محافظ  الدواسر يشهد احتفال جامعة الأمير سطام بيوم الوطن الـ89

بعرض "حياة الوطن" وقصائد شعرية وشكر جنودنا البواسل

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صحيفة سبق الإلكترونية - وادي الدواسر
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(تصوير: محمد آل مسحل): شهد محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك، الاحتفاء الذي أقامته وكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع بوادي الدواسر، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، في المدينة الجامعية بكلية الآداب والعلوم، بحضور عمداء كليات محافظتي وادي الدواسر والسليل وعددٍ من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية والأمنية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

‫وأكد عميد كلية الآداب والعلوم الدكتور عمر المطيري، في كلمة نيابة عن وكيل الجامعة للفروع المكلف الدكتور عبدالرحمن الخضري، أهمية هذه المناسبة الوطنية التي تحمل ذكرى التأسيس والتوحيد على يدي مرسي دعائم هذه البلاد وباني نهضتها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ بعد ملحمة من البطولات تلاها الأمن والأمان والاستقرار والخير العميم والتقدم والرخاء والازدهار ليتمم تلك المسيرة العطرة أبناؤه الملوك ممن ساروا على نهجه فكان كل منهم خير خلف لخير سلف.

‫ورفع "المطيري" التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- كما هنأ جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي والمواطنين.

‫وشاهد الحضور عرضًا مرئيًا بعنوان "حياة الوطن"، فقصيدة "موطن المجد" للدكتور عبدالله بن راجس الخضاري، فعرضًا مرئيًا آخر بعنوان "تاريخ آل سعود" .

كما ألقى الطالب عبيد الحماد كلمة عن زملائه تناول فيها مشاعر طلاب كليات محافظتي وادي الدواسر والسليل، وشكرهم لجنود الوطن المرابطين في الحد الجنوبي، مؤكدًا أن هذا اليوم يوم تجديد الولاء والانتماء والاحتفال بكل إنجازات الوطن والإصرار على تحقيق الأحلام والأمنيات.


واختتم الحفل بمشاركة الجميع في لوحة بصمة وطن.

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