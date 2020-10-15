حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 163650

سجّل المغرب 3317 إصابةً جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 163 ألفاً و650.
وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم (الخميس)، أنها سجّلت 46 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات فيها إلى 2772.
سجّل المغرب 3317 إصابةً جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 163 ألفاً و650.
وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم (الخميس)، أنها سجّلت 46 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات فيها إلى 2772.فيروس كورونا الجديد
سجّل المغرب 3317 إصابةً جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 163 ألفاً و650.
وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم (الخميس)، أنها سجّلت 46 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات فيها إلى 2772.
سجّل المغرب 3317 إصابةً جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 163 ألفاً و650.
وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم (الخميس)، أنها سجّلت 46 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات فيها إلى 2772.