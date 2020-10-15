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حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 163650

تسجيل 3317 حالة جديدة

سجّل المغرب 3317 إصابةً جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 163 ألفاً و650.

وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم (الخميس)، أنها سجّلت 46 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات فيها إلى 2772.

فيروس كورونا الجديد

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حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 163650
سبق

سجّل المغرب 3317 إصابةً جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 163 ألفاً و650.

وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم (الخميس)، أنها سجّلت 46 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات فيها إلى 2772.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
09:34 PM

حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 163650

تسجيل 3317 حالة جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل المغرب 3317 إصابةً جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 163 ألفاً و650.

وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم (الخميس)، أنها سجّلت 46 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات فيها إلى 2772.

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