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بقرار "الراجحي".. "الدوسري" رئيسًا لأول جمعية وقفية متخصصة

تهدف لتوعية المجتمع بأهمية الوقف وأثره التنموي وتأهيل الكوادر

قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، تأسيس جمعية دعم الأوقاف كأول جمعية متخصصة بالأوقاف، وتعيين الشيخ راجس بن أحمد الدوسري رئيسًا لها.

وتتضمن أهداف الجمعيات الوقفية، توعية المجتمع بأهمية الوقف وأثره التنموي، وتأهيل الكوادر في مجال الأوقاف تعليمًا وتدريبًا، وتقديم الاستشارات الوقفية، وتقديم الخدمات الوقفية بجميع المجالات، والمساهمة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الوقفية، والعناية بالواقفين والنظار، وإجراء البحوث والدراسات في مجال الأوقاف.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي تأسيس جمعية دعم الأوقاف

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بقرار "الراجحي".. "الدوسري" رئيسًا لأول جمعية وقفية متخصصة
سبق

قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، تأسيس جمعية دعم الأوقاف كأول جمعية متخصصة بالأوقاف، وتعيين الشيخ راجس بن أحمد الدوسري رئيسًا لها.

وتتضمن أهداف الجمعيات الوقفية، توعية المجتمع بأهمية الوقف وأثره التنموي، وتأهيل الكوادر في مجال الأوقاف تعليمًا وتدريبًا، وتقديم الاستشارات الوقفية، وتقديم الخدمات الوقفية بجميع المجالات، والمساهمة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الوقفية، والعناية بالواقفين والنظار، وإجراء البحوث والدراسات في مجال الأوقاف.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
01:41 PM

بقرار "الراجحي".. "الدوسري" رئيسًا لأول جمعية وقفية متخصصة

تهدف لتوعية المجتمع بأهمية الوقف وأثره التنموي وتأهيل الكوادر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، تأسيس جمعية دعم الأوقاف كأول جمعية متخصصة بالأوقاف، وتعيين الشيخ راجس بن أحمد الدوسري رئيسًا لها.

وتتضمن أهداف الجمعيات الوقفية، توعية المجتمع بأهمية الوقف وأثره التنموي، وتأهيل الكوادر في مجال الأوقاف تعليمًا وتدريبًا، وتقديم الاستشارات الوقفية، وتقديم الخدمات الوقفية بجميع المجالات، والمساهمة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الوقفية، والعناية بالواقفين والنظار، وإجراء البحوث والدراسات في مجال الأوقاف.

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