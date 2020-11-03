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تنبيه لـ"الأرصاد": استمرار الأمطار الخفيفة على منطقة المدينة المنورة

سحب رعدية ورياح نشطة على محافظة ينبع

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس لليوم الثلاثاء بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت أمطارًا خفيفة وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (العلا، والعيص، وخيبر).

وبيّنت الإدارة أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

كما أصدرت هيئة الأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس لليوم الثلاثاء بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت نشاطًا للرياح وسحبًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثالثة صباحًا حتى الساعة العاشرة صباحًا.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ"الأرصاد": استمرار الأمطار الخفيفة على منطقة المدينة المنورة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس لليوم الثلاثاء بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت أمطارًا خفيفة وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (العلا، والعيص، وخيبر).

وبيّنت الإدارة أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

كما أصدرت هيئة الأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس لليوم الثلاثاء بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت نشاطًا للرياح وسحبًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثالثة صباحًا حتى الساعة العاشرة صباحًا.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
08:22 AM

تنبيه لـ"الأرصاد": استمرار الأمطار الخفيفة على منطقة المدينة المنورة

سحب رعدية ورياح نشطة على محافظة ينبع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس لليوم الثلاثاء بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت أمطارًا خفيفة وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (العلا، والعيص، وخيبر).

وبيّنت الإدارة أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

كما أصدرت هيئة الأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس لليوم الثلاثاء بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت نشاطًا للرياح وسحبًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثالثة صباحًا حتى الساعة العاشرة صباحًا.

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