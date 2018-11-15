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"الجبير": تسييس قضية خاشقجي تساهم في شق وحدة العالم الإسلامي

التوجيهات واضحة في محاسبة كل من تسبب في الحادثة

قال وزير الخارجية عادل الجبير في مؤتمر صحافي، إن تسييس قضية جمال خاشقجي تساهم في شق وحدة العالم الإسلامي.

وأكد "الجبير" أن التوجيهات واضحة في محاسبة كل من تسبب في مقتل خاشقجي.

وأضاف وزير الخارجية قائلاً: هناك تواصل مع الجانب التركي في التحقيقات، والنائب العام ما زال في انتظار الحصول على المزيد من الأدلة من الجانب التركي.

وتابع "الجبير" قائلاً أنه تم إيقاف 18 شخصًا وإعفاء 6 مسؤولين.. واليوم تمت إدانة 11 شخصًا وإحالتهم للمحاكمة في قضية خاشقجي.

جمال خاشقجي اختفاء جمال خاشقجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير": تسييس قضية خاشقجي تساهم في شق وحدة العالم الإسلامي
سبق

قال وزير الخارجية عادل الجبير في مؤتمر صحافي، إن تسييس قضية جمال خاشقجي تساهم في شق وحدة العالم الإسلامي.

وأكد "الجبير" أن التوجيهات واضحة في محاسبة كل من تسبب في مقتل خاشقجي.

وأضاف وزير الخارجية قائلاً: هناك تواصل مع الجانب التركي في التحقيقات، والنائب العام ما زال في انتظار الحصول على المزيد من الأدلة من الجانب التركي.

وتابع "الجبير" قائلاً أنه تم إيقاف 18 شخصًا وإعفاء 6 مسؤولين.. واليوم تمت إدانة 11 شخصًا وإحالتهم للمحاكمة في قضية خاشقجي.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
05:13 PM
اخر تعديل
15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
10:09 PM

"الجبير": تسييس قضية خاشقجي تساهم في شق وحدة العالم الإسلامي

التوجيهات واضحة في محاسبة كل من تسبب في الحادثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,264

قال وزير الخارجية عادل الجبير في مؤتمر صحافي، إن تسييس قضية جمال خاشقجي تساهم في شق وحدة العالم الإسلامي.

وأكد "الجبير" أن التوجيهات واضحة في محاسبة كل من تسبب في مقتل خاشقجي.

وأضاف وزير الخارجية قائلاً: هناك تواصل مع الجانب التركي في التحقيقات، والنائب العام ما زال في انتظار الحصول على المزيد من الأدلة من الجانب التركي.

وتابع "الجبير" قائلاً أنه تم إيقاف 18 شخصًا وإعفاء 6 مسؤولين.. واليوم تمت إدانة 11 شخصًا وإحالتهم للمحاكمة في قضية خاشقجي.

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