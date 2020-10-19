النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

7 أيام عجاف على الانقلابيين .. 100 قتيل حوثي بينهم قيادات بارزة

تكبّدوا عشرات الجرحى كما دُمرت عرباتهم وآلياتهم القتالية شمال حجة

قُتل 100 عنصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال أسبوع من المعارك شهدتها جبهات القتال في شمال محافظة حجة اليمنية.

وذكر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن أكثر من 100 عنصر من الميليشيا الحوثية بينهم قيادات ميدانية بارزة لقوا مصرعهم، خلال الأسبوع المنصرم، بنيران الجيش الوطني والغارات الجوية المكثّفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وتكبّدت الميليشيا المتمردة خلال المعارك عشرات الجرحى، وتدمير عربات وآليات قتالية تابعة لها، وفقاً للموقع الذي أشار إلى أن ميليشيا الحوثي دفعت خلال الأيام الماضية بأعداد كبيرة من عناصرها بهدف التسلل إلى مواقع محررة بمحافظة حجة، في محاولة يائسة لصنع انتصارات وهمية، باءت بالفشل.

الميليشيا الحوثية محافظة حجة اليمنية وزارة الدفاع اليمنية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
7 أيام عجاف على الانقلابيين .. 100 قتيل حوثي بينهم قيادات بارزة
سبق

قُتل 100 عنصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال أسبوع من المعارك شهدتها جبهات القتال في شمال محافظة حجة اليمنية.

وذكر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن أكثر من 100 عنصر من الميليشيا الحوثية بينهم قيادات ميدانية بارزة لقوا مصرعهم، خلال الأسبوع المنصرم، بنيران الجيش الوطني والغارات الجوية المكثّفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وتكبّدت الميليشيا المتمردة خلال المعارك عشرات الجرحى، وتدمير عربات وآليات قتالية تابعة لها، وفقاً للموقع الذي أشار إلى أن ميليشيا الحوثي دفعت خلال الأيام الماضية بأعداد كبيرة من عناصرها بهدف التسلل إلى مواقع محررة بمحافظة حجة، في محاولة يائسة لصنع انتصارات وهمية، باءت بالفشل.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
11:10 AM

7 أيام عجاف على الانقلابيين .. 100 قتيل حوثي بينهم قيادات بارزة

تكبّدوا عشرات الجرحى كما دُمرت عرباتهم وآلياتهم القتالية شمال حجة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
1
2,826

قُتل 100 عنصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال أسبوع من المعارك شهدتها جبهات القتال في شمال محافظة حجة اليمنية.

وذكر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن أكثر من 100 عنصر من الميليشيا الحوثية بينهم قيادات ميدانية بارزة لقوا مصرعهم، خلال الأسبوع المنصرم، بنيران الجيش الوطني والغارات الجوية المكثّفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وتكبّدت الميليشيا المتمردة خلال المعارك عشرات الجرحى، وتدمير عربات وآليات قتالية تابعة لها، وفقاً للموقع الذي أشار إلى أن ميليشيا الحوثي دفعت خلال الأيام الماضية بأعداد كبيرة من عناصرها بهدف التسلل إلى مواقع محررة بمحافظة حجة، في محاولة يائسة لصنع انتصارات وهمية، باءت بالفشل.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,299
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,912
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,011
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,774

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة