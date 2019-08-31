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متعب المفرج ينضم للشباب على سبيل الإعارة

بعد أن مدَّد عقده مع الهلال لخمسة مواسم

وقَّعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقدًا احترافيًّا مع اللاعب متعب المفرج لمدة موسم واحد بنظام الإعارة قادمًا من نادي الهلال.

بدورها، تمنت إدارة الشباب التوفيق للاعب في مهمته المقبلة مع النادي.

يُشار إلى أن اللاعب متعب المفرج مدد يوم أمس عقده مع فريق الهلال لمدة خمسة مواسم، تبدأ من تاريخ انتهاء عقده الحالي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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متعب المفرج ينضم للشباب على سبيل الإعارة
سبق

وقَّعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقدًا احترافيًّا مع اللاعب متعب المفرج لمدة موسم واحد بنظام الإعارة قادمًا من نادي الهلال.

بدورها، تمنت إدارة الشباب التوفيق للاعب في مهمته المقبلة مع النادي.

يُشار إلى أن اللاعب متعب المفرج مدد يوم أمس عقده مع فريق الهلال لمدة خمسة مواسم، تبدأ من تاريخ انتهاء عقده الحالي.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
10:20 PM

متعب المفرج ينضم للشباب على سبيل الإعارة

بعد أن مدَّد عقده مع الهلال لخمسة مواسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقَّعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقدًا احترافيًّا مع اللاعب متعب المفرج لمدة موسم واحد بنظام الإعارة قادمًا من نادي الهلال.

بدورها، تمنت إدارة الشباب التوفيق للاعب في مهمته المقبلة مع النادي.

يُشار إلى أن اللاعب متعب المفرج مدد يوم أمس عقده مع فريق الهلال لمدة خمسة مواسم، تبدأ من تاريخ انتهاء عقده الحالي.

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