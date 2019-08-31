يُشار إلى أن اللاعب متعب المفرج مدد يوم أمس عقده مع فريق الهلال لمدة خمسة مواسم، تبدأ من تاريخ انتهاء عقده الحالي.

بدورها، تمنت إدارة الشباب التوفيق للاعب في مهمته المقبلة مع النادي.

وقَّعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقدًا احترافيًّا مع اللاعب متعب المفرج لمدة موسم واحد بنظام الإعارة قادمًا من نادي الهلال.

متعب المفرج ينضم للشباب على سبيل الإعارة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-31 وقَّعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقدًا احترافيًّا مع اللاعب متعب المفرج لمدة موسم واحد بنظام الإعارة قادمًا من نادي الهلال. بدورها، تمنت إدارة الشباب التوفيق للاعب في مهمته المقبلة مع النادي. يُشار إلى أن اللاعب متعب المفرج مدد يوم أمس عقده مع فريق الهلال لمدة خمسة مواسم، تبدأ من تاريخ انتهاء عقده الحالي.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441 10:20 PM

متعب المفرج ينضم للشباب على سبيل الإعارة بعد أن مدَّد عقده مع الهلال لخمسة مواسم





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وقَّعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقدًا احترافيًّا مع اللاعب متعب المفرج لمدة موسم واحد بنظام الإعارة قادمًا من نادي الهلال.

بدورها، تمنت إدارة الشباب التوفيق للاعب في مهمته المقبلة مع النادي.

يُشار إلى أن اللاعب متعب المفرج مدد يوم أمس عقده مع فريق الهلال لمدة خمسة مواسم، تبدأ من تاريخ انتهاء عقده الحالي.