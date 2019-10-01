انقلاب مركبة يَصرَع طالبًا ويصيب زميليْه في وادٍ بالمخواة

متحدث تعليم المحافظة لـ"سبق": قبل بداية الدوام وبسيارتهم الخاصة

تُوفي طالب بالمرحلة الابتدائية وأصيب زميلاه، صباح اليوم الثلاثاء؛ نتيجة انقلاب المركبة التي يستقلونها أثناء توجههم للدوام المدرسي بتعليم المخواة؛ وذلك على طريق العصداء في وادي الأحسبة.

وقال ناصر العمري متحدث تعليم المخواة لـ"سبق": "تعرّض 3 طلاب من مدرسة الحسن بن علي لحادث مروري صباح اليوم، قبل بداية الدوام الرسمي بسيارتهم الخاصة داخل الوادي؛ حيث انقلبت المركبة التي تُقلهم".

وأضاف: "نتج عن الحادث وفاة أحد الطلاب بالصف الرابع الابتدائي، وتم نقل الطالبيْن المصابين لمستشفى المخواة".

وبيّن: "تابَعَ الحالة مدير التعليم علي الجالوق، والمساعد للشؤون المدرسية عبدالرحمن حمياني، كما تَوَاجد مدير مكتب وسط المخواة منصور بن أحمد العمري في مستشفى المخواة لمتابعة حالة المصابين".

وأردف: "سيقوم مدير تعليم المخواة بتقديم واجب العزاء ونقل تعازي الوزير لذوي الطالب المتوفى، بعد أداء الصلاة عليه والتي تَقَررت عصر اليوم الثلاثاء، نسأل الله عز وجل للطالب المتوفى الرحمة والغفران، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان، كما نسأله الشفاء العاجل للمصابين، وإنا لله وإنا إليه راجعون".