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"السراحين":  كورونا تسبب عدوى للجهاز التنفسي.. ويحذر من الشائعات

في ندوة بوقف "ديوانية آل حسين"

أوضح استشاري الباطنية ورئيس قسم العدوى بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل في الرياض الدكتور زكي بن عبدالله السراحين، أن فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي تسبب المرض للحيوان والإنسان.

جاء حديث "السراحين" خلال محاضرة مساء أمس السبت، بديوانية "آل حسين التاريخية" بعنوان "أنت وكورونا" بالتنسيق مع مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، وبحضور عدد من المختصين ورواد العمل المجتمعي وأعضاء الديوانية.

وأضاف أن عددًا من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى للجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد، وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس(.

ما هو فيروس كورونا المستجد؟
وأشار "السراحين" إلى أن "مرض كوفيد-19" هو مرض معدٍ يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخرًا، ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجد قبل تفشيه في مدينة يوهان الصينية، وخصوصًا سوق بيع الحيوانات.

وبيَّن الاستشاري، أن ثلاثة أنواع من فصيلة فيروس كورونا، ظهرت، الأول انتشر فيروس سارس وهو أحد أشكال فيروس كورونا وكان أول ظهور له في الصين.

وأضاف "السراحين": "ظهر فيروس كورونا الذي انتقل من الجمل إلى الإنسان واكتُشف لأول مرة في المملكة، والآن يواجه الإنسان فيروس كورونا الجديد الذي انتقل من الحيوانات إلى الإنسان".

الأعراض وانتقال العدوى
وحول أعراض "فيروس كورونا المستجد"، ذكر "السراحين"، أن الأعراض تشبه نزلة البرد والحرارة والسعال والتهاب الحلق وضيق التنفس، وقد تتطور إلى التهاب الرئتين، مبينًا أن فترة حضانته أسبوعان.

وأشار الاستشاري، إلى أن طرق العدوى هي الانتقال المباشر من خلال الرذاذ المتطاير من المريض أثناء الكحة أو العطس، في حين ينتقل بشكل غير مباشر عبر لمس الأسطح والأدوات الملوثة ومن ثم لمس الفم أو الأنف أو العين.

وأردف "السراحين": أن طرق العدوى هي الانتقال المباشر من خلال الرذاذ المتطاير من المريض أثناء الكحة أو العطس، في حين ينتقل بشكل غير مباشر عبر لمس الأسطح والأدوات الملوثة ومن ثم لمس الفم أو الأنف أو العين.

نصائح للوقاية من كورونا
وختم الدكتور زكي السراحين، بنصائح الوقاية، وهي "يجب الاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة".

من جانبه، حذَّر المستشار عبدالعزيز الحسين، عميد ديوانية "آل حسين"، من خطر الشائعات على المجتمع في مثل هذه الفترات، مطالبًا بعدم الانسياق خلفها، والتأكد من الجهات الرسمية، ومشيدًا بجهود وزارة الصحة وحكومة المملكة.

كما شكر "الحسين"، جهود مدير التجمع الصحي الاول بالرياض الدكتور صالح التميمي، ومدير مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل الدكتور عتيق محمد القرني على جهودهما في التوعية والتثيف الصحي بالمجتمع.

فيروس كورونا الجديد زكي بن عبدالله السراحين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السراحين":  كورونا تسبب عدوى للجهاز التنفسي.. ويحذر من الشائعات
سبق

أوضح استشاري الباطنية ورئيس قسم العدوى بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل في الرياض الدكتور زكي بن عبدالله السراحين، أن فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي تسبب المرض للحيوان والإنسان.

جاء حديث "السراحين" خلال محاضرة مساء أمس السبت، بديوانية "آل حسين التاريخية" بعنوان "أنت وكورونا" بالتنسيق مع مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، وبحضور عدد من المختصين ورواد العمل المجتمعي وأعضاء الديوانية.

وأضاف أن عددًا من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى للجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد، وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس(.

ما هو فيروس كورونا المستجد؟
وأشار "السراحين" إلى أن "مرض كوفيد-19" هو مرض معدٍ يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخرًا، ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجد قبل تفشيه في مدينة يوهان الصينية، وخصوصًا سوق بيع الحيوانات.

وبيَّن الاستشاري، أن ثلاثة أنواع من فصيلة فيروس كورونا، ظهرت، الأول انتشر فيروس سارس وهو أحد أشكال فيروس كورونا وكان أول ظهور له في الصين.

وأضاف "السراحين": "ظهر فيروس كورونا الذي انتقل من الجمل إلى الإنسان واكتُشف لأول مرة في المملكة، والآن يواجه الإنسان فيروس كورونا الجديد الذي انتقل من الحيوانات إلى الإنسان".

الأعراض وانتقال العدوى
وحول أعراض "فيروس كورونا المستجد"، ذكر "السراحين"، أن الأعراض تشبه نزلة البرد والحرارة والسعال والتهاب الحلق وضيق التنفس، وقد تتطور إلى التهاب الرئتين، مبينًا أن فترة حضانته أسبوعان.

وأشار الاستشاري، إلى أن طرق العدوى هي الانتقال المباشر من خلال الرذاذ المتطاير من المريض أثناء الكحة أو العطس، في حين ينتقل بشكل غير مباشر عبر لمس الأسطح والأدوات الملوثة ومن ثم لمس الفم أو الأنف أو العين.

وأردف "السراحين": أن طرق العدوى هي الانتقال المباشر من خلال الرذاذ المتطاير من المريض أثناء الكحة أو العطس، في حين ينتقل بشكل غير مباشر عبر لمس الأسطح والأدوات الملوثة ومن ثم لمس الفم أو الأنف أو العين.

نصائح للوقاية من كورونا
وختم الدكتور زكي السراحين، بنصائح الوقاية، وهي "يجب الاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة".

من جانبه، حذَّر المستشار عبدالعزيز الحسين، عميد ديوانية "آل حسين"، من خطر الشائعات على المجتمع في مثل هذه الفترات، مطالبًا بعدم الانسياق خلفها، والتأكد من الجهات الرسمية، ومشيدًا بجهود وزارة الصحة وحكومة المملكة.

كما شكر "الحسين"، جهود مدير التجمع الصحي الاول بالرياض الدكتور صالح التميمي، ومدير مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل الدكتور عتيق محمد القرني على جهودهما في التوعية والتثيف الصحي بالمجتمع.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
08:04 PM
اخر تعديل
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
11:08 PM

"السراحين":  كورونا تسبب عدوى للجهاز التنفسي.. ويحذر من الشائعات

في ندوة بوقف "ديوانية آل حسين"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضح استشاري الباطنية ورئيس قسم العدوى بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل في الرياض الدكتور زكي بن عبدالله السراحين، أن فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي تسبب المرض للحيوان والإنسان.

جاء حديث "السراحين" خلال محاضرة مساء أمس السبت، بديوانية "آل حسين التاريخية" بعنوان "أنت وكورونا" بالتنسيق مع مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، وبحضور عدد من المختصين ورواد العمل المجتمعي وأعضاء الديوانية.

وأضاف أن عددًا من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى للجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد، وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس(.

ما هو فيروس كورونا المستجد؟
وأشار "السراحين" إلى أن "مرض كوفيد-19" هو مرض معدٍ يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخرًا، ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجد قبل تفشيه في مدينة يوهان الصينية، وخصوصًا سوق بيع الحيوانات.

وبيَّن الاستشاري، أن ثلاثة أنواع من فصيلة فيروس كورونا، ظهرت، الأول انتشر فيروس سارس وهو أحد أشكال فيروس كورونا وكان أول ظهور له في الصين.

وأضاف "السراحين": "ظهر فيروس كورونا الذي انتقل من الجمل إلى الإنسان واكتُشف لأول مرة في المملكة، والآن يواجه الإنسان فيروس كورونا الجديد الذي انتقل من الحيوانات إلى الإنسان".

الأعراض وانتقال العدوى
وحول أعراض "فيروس كورونا المستجد"، ذكر "السراحين"، أن الأعراض تشبه نزلة البرد والحرارة والسعال والتهاب الحلق وضيق التنفس، وقد تتطور إلى التهاب الرئتين، مبينًا أن فترة حضانته أسبوعان.

وأشار الاستشاري، إلى أن طرق العدوى هي الانتقال المباشر من خلال الرذاذ المتطاير من المريض أثناء الكحة أو العطس، في حين ينتقل بشكل غير مباشر عبر لمس الأسطح والأدوات الملوثة ومن ثم لمس الفم أو الأنف أو العين.

وأردف "السراحين": أن طرق العدوى هي الانتقال المباشر من خلال الرذاذ المتطاير من المريض أثناء الكحة أو العطس، في حين ينتقل بشكل غير مباشر عبر لمس الأسطح والأدوات الملوثة ومن ثم لمس الفم أو الأنف أو العين.

نصائح للوقاية من كورونا
وختم الدكتور زكي السراحين، بنصائح الوقاية، وهي "يجب الاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة".

من جانبه، حذَّر المستشار عبدالعزيز الحسين، عميد ديوانية "آل حسين"، من خطر الشائعات على المجتمع في مثل هذه الفترات، مطالبًا بعدم الانسياق خلفها، والتأكد من الجهات الرسمية، ومشيدًا بجهود وزارة الصحة وحكومة المملكة.

كما شكر "الحسين"، جهود مدير التجمع الصحي الاول بالرياض الدكتور صالح التميمي، ومدير مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل الدكتور عتيق محمد القرني على جهودهما في التوعية والتثيف الصحي بالمجتمع.

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