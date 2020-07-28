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"الصحة" تعلن تسجيل 2688 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و1897 إصابة

كورونا.. 9 وفيات جديدة بعمان و624 شفاء بالكويت

حصيلة ضحايا الفيروس في السلطنة وصلت لـ402

سجلت وزارة الصحة العمانية اليوم الثلاثاء، 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة أن إجمالي حالات الوفاة بهذا المرض، قد ارتفع في السلطنة إلى 402 وفاة.

من جهة ثانية، سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 624 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 55.681 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. 9 وفيات جديدة بعمان و624 شفاء بالكويت
سبق

سجلت وزارة الصحة العمانية اليوم الثلاثاء، 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة أن إجمالي حالات الوفاة بهذا المرض، قد ارتفع في السلطنة إلى 402 وفاة.

من جهة ثانية، سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 624 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 55.681 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
12:37 PM

كورونا.. 9 وفيات جديدة بعمان و624 شفاء بالكويت

حصيلة ضحايا الفيروس في السلطنة وصلت لـ402

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت وزارة الصحة العمانية اليوم الثلاثاء، 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة أن إجمالي حالات الوفاة بهذا المرض، قد ارتفع في السلطنة إلى 402 وفاة.

من جهة ثانية، سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 624 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 55.681 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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