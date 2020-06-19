وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان لها، أن من بين الإصابات الجديدة 18 إصابة في الخليل، وحالة في كل من بيت لحم ومدينة نابلس، لترتفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 815 إصابة، بينها 240 إصابة نشطة.

سجلت الصحة الفلسطينية، اليوم، 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

فلسطين تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-19 سجلت الصحة الفلسطينية، اليوم، 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد. وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان لها، أن من بين الإصابات الجديدة 18 إصابة في الخليل، وحالة في كل من بيت لحم ومدينة نابلس، لترتفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 815 إصابة، بينها 240 إصابة نشطة.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441 01:29 PM

فلسطين تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا 18 بالخليل وحالة في كل من بيت لحم ونابلس





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سجلت الصحة الفلسطينية، اليوم، 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان لها، أن من بين الإصابات الجديدة 18 إصابة في الخليل، وحالة في كل من بيت لحم ومدينة نابلس، لترتفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 815 إصابة، بينها 240 إصابة نشطة.