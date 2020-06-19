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"الصحة" تعلن تسجيل 4301 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 150292

فلسطين تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

18 بالخليل وحالة في كل من بيت لحم ونابلس

سجلت الصحة الفلسطينية، اليوم، 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان لها، أن من بين الإصابات الجديدة 18 إصابة في الخليل، وحالة في كل من بيت لحم ومدينة نابلس، لترتفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 815 إصابة، بينها 240 إصابة نشطة.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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فلسطين تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت الصحة الفلسطينية، اليوم، 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان لها، أن من بين الإصابات الجديدة 18 إصابة في الخليل، وحالة في كل من بيت لحم ومدينة نابلس، لترتفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 815 إصابة، بينها 240 إصابة نشطة.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
01:29 PM

فلسطين تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

18 بالخليل وحالة في كل من بيت لحم ونابلس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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سجلت الصحة الفلسطينية، اليوم، 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان لها، أن من بين الإصابات الجديدة 18 إصابة في الخليل، وحالة في كل من بيت لحم ومدينة نابلس، لترتفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 815 إصابة، بينها 240 إصابة نشطة.

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